به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خورشید اسلام در آفریقا با محوریت نقد و بررسی کتاب تا "روشنایی زندان" نوشته همسر شیخ زکزاکی درباره نهضت اسلامی نیجریه با حضور معصومه رامهرمز نویسنده کتاب، شهو عبدالسلام کارشناس نیجریه و عضو هیئت علمی دانشگاه و فاطمه ملکی مجری برگزار شد.

در ابتدای این نشست معصومه رامهرمزی در متنی جامع به زندگی، مبارزات و نقش برجسته زینت ابراهیم، همسر شیخ نیجریه‌ای و فعال اجتماعی، پرداخت و گفت: زینت ابراهیم نقشی اساسی بر اصلاح باورهای غلط درباره جایگاه زنان در جوامع اسلامی داشته و تصویری روشن از تحول نقش زن در نهضت‌های اسلامی نیجریه ارائه داده است.

رامهرمزی با اشاره به اینکه در بسیاری از جوامع اسلامی سنتی، زن به عنوان موجودی وابسته به مردان و تحت مالکیت پدر یا برادر دیده می‌شد، افزود: زینت ابراهیم با ورود به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، این چارچوب‌های محدودکننده را شکست و به الگویی برای زنان مسلمان تبدیل شد که می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال و تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: اسلام حقیقی با باورهای تحریف‌شده تفاوت دارد و اصلاح این باورها، هدف اصلی نهضت زینت ابراهیم و همفکرانش بوده است.

این نویسنده خاطرنشان کرد: زینت ابراهیم از دوران نوجوانی و جوانی وارد فعالیت‌های دانشجویی و اجتماعی شد و با مطالعات گسترده‌ای به زبان انگلیسی و آشنایی با منابع اصلی، دانش و بینش خود را گسترش داد.

رامهرمزی به استقلال فکری و شجاعت زینت ابراهیم اشاره می‌کرد و اظهار داشت: او نه تنها همسر شیخ بلکه یک شخصیت مستقل و اثرگذار در جبهه مبارزه با استکبار بوده است.

رامهرمزی تصریح کرد: او در شرایط سخت زندان، با وجود مجروحیت همسرش، مسئولیت نوشتن تاریخچه نهضت را بر عهده گرفت و تلاش کرد تا واقعیت‌های تاریخی را ثبت کند و از تحریف تاریخ جلوگیری کند.

رامهرمزی تاکید کرد: این بخش از روایت‌ها با فونتی متفاوت در کتاب آورده شده تا اصالت و شرایط بحرانی نگارش آن حفظ شود و خواننده بتواند به درک عمیق‌تری از زندگی و مبارزات زینت ابراهیم برسد.

این نویسنده همچنین به تاثیر انقلاب اسلامی ایران و دیدگاه‌های امام خمینی بر نهضت زینت ابراهیم اشاره کرد و بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی الهام‌بخش زنان نیجریه‌ای بود تا با اعتماد به نفس و شجاعت در جبهه مبارزه حضور فعال داشته باشند؛ زنانی مانند زینت ابراهیم نشان دادند که زنان می‌توانند در خط مقدم مبارزه باشند و حضورشان در عرصه‌های مختلف ضروری و تاثیرگذار است.

رامهرمزی تاکید کرد: برخلاف بسیاری از همسران رهبران مبارزه که در حاشیه حضور دارند، زینت ابراهیم همیشه در صف مقدم بوده و فعالیت‌هایش را آشکار و تاثیرگذار انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دیگر جای پنهان شدن زنان نیست، بر ضرورت حضور فعال و موثر زنان در جامعه تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های نیمه جمعیت که زنان هستند به طور کامل بهره‌برداری شود.

وی تصریح کرد: زینت ابراهیم به عنوان نمونه برجسته‌ای از زن مسلمان انقلابی است که می‌تواند الهام‌بخش زنان در سراسر جهان باشد و نقش کلیدی در تغییرات اجتماعی و سیاسی ایفا کند.

در ادامه شهو عبدالسلام، کارشناس نیجریه و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی ریشه‌ها و تحولات نهضت اسلامی در غرب آفریقا پرداخت.

وی با اشاره به عثمان، فرزند فودیه، از بزرگان این منطقه، گفت: حدود ۲۰۰ سال پیش، حرکتی اسلامی آغاز شد که منجر به شکل‌گیری ساختاری سیاسی و اجتماعی مشابه جمهوری اسلامی ایران شد. این نهضت در منطقه غرب آفریقا بسیار محترم و شناخته شده است و شباهت‌های زیادی با نهضت امام خمینی (ره) دارد.

عبدالسلام تأکید کرد: پس از گذشت نیم قرن از تشکیل این نظام، جریان‌های استعماری به‌ویژه انگلستان و فرانسه وارد عمل شدند و منابع طبیعی و زمین‌های این منطقه را میان خود تقسیم کردند.

وی گفت: نیجریه آن زمان به عنوان یک کشور مستقل وجود نداشت و استعمارگران با سرکوب شدید مردم، موفق به تسلط بر این منطقه شدند. کشورهای همسایه نیز تحت نفوذ فرانسه قرار گرفتند.

این کارشناس دانشگاهی همچنین به تاثیر انقلاب اسلامی ایران و پیروزی امام خمینی اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران الگوی مهمی برای نهضت‌های اسلامی در آفریقا شد و مردم منطقه، به ویژه نیجریه، از آن الهام گرفتند تا در برابر سلطه غرب به مقاومت و تلاش برای استقلال بایستند.

وی تاکید کرد: اکنون نفوذ قدرت‌های غربی، به ویژه آمریکا، در نیجریه بسیار قوی است و مردم باید با استقامت، استقلال خود را بازپس گیرند.

عبدالسلام در ادامه به جغرافیا و فرهنگ نیجریه پرداخت و توضیح داد: نیجریه در غرب آفریقا واقع شده و کشورهای نیجر، کامرون و توگو در اطراف آن قرار دارند.

وی گفت: فرهنگ کشورهای غرب آفریقا شباهت‌های زیادی دارد اما تاثیرات استعمار موجب بروز اختلافات و انحرافاتی نسبت به آموزه‌های واقعی اسلام شده است.

عبدالسلام به ویژه به وضعیت زنان در جامعه نیجریه اشاره کرد و گفت: جایگاه زنان در این فرهنگ سنتی بسیار پایین است و آنان بیشتر به عنوان ابزار دیده می‌شوند. یکی از اهداف مهم نهضت اسلامی، اصلاح این دیدگاه‌ها و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان بوده است. عبدالسلام افزود که این نهضت تلاش کرده است تا زنان و مردان مسلمان را به فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی تشویق کند و حضور آنان را در مساجد، دانشگاه‌ها و مشاغل مختلف تقویت نماید.

این کارشناس دانشگاه با بیان ضرورت شکستن سنت‌های محدودکننده و حمایت از نقش فعال زنان، بر اهمیت ادامه این مبارزه فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و آن را گامی مهم در جهت تحقق عدالت و پیشرفت در جامعه نیجریه دانست.



