به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، تأکید کرد فعالیت‌های بخش‌های مختلف این جنبش در حقیقت برای «نجات و خدمت به جامعه» انجام می‌شود.

شیخ زکزاکی این سخنان را در مراسم اختتامیه بیست‌وهشتمین کنفرانس «انجمن پزشکی اسلامی» (ISMA) که در محل اقامت وی در ابوجا برگزار شد، بیان کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجمن پزشکی اسلامی، این اقدامات را بسیار مهم و در راستای نجات جان انسان‌ها توصیف کرد و افزود که خدمات درمانی و اجتماعی این نهاد نقش مؤثری در حمایت از مردم ایفا می‌کند.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین به فعالیت دیگر کمیته‌ها و بخش‌های مختلف این جنبش در حوزه‌های گوناگون اجتماعی اشاره کرد و گفت: همه این اقدامات در واقع یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن رسیدگی به امور جامعه و خدمت به مردم است.

شیخ زکزاکی تصریح کرد که این فعالیت‌ها گواه نیت خیر و رویکرد مثبت این جنبش نسبت به جامعه است؛ موضوعی که به گفته وی برخلاف تصویری است که مخالفان تلاش دارند از این حرکت ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش مصرف مواد مخدر و پیامدهای منفی آن در جامعه ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که دشمنان از مواد مخدر به‌عنوان ابزاری برای تخریب تربیت جوانان و سوق دادن آنان به رفتارهای نادرست استفاده می‌کنند.

شیخ زکزاکی در پایان خواستار تداوم فعالیت‌های خدماتی و اجتماعی برای کمک به مردم شد و بر ضرورت حمایت از چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: باید خدمت‌رسانی به جامعه با اخلاص و برای رضای الهی ادامه یابد.

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