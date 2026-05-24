حماسه ماندگار فتح خرمشهر، تجلی ظفر در میدان نبرد حق و باطل با یاری خدا و وحدت کلمه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت:

متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

حماسه ماندگار فتح خرمشهر یک اتفاق تقویمی نیست، بلکه تجلی این حقیقت است که هر فتح و ظفری در میدان نبرد حق و باطل، تنها با استعانت از قدرت لایزال حق متعال و در سایه وحدت کلمه و همبستگی مردم مومن و خداجو ممکن می‌شود.

طی جنگ اخیر، استمرار این سیره در استقامت مردم ایران، خودنمایی می‌کند؛ و البته تداوم آن در گرو ارج نهادن مسئولان به استقامت بی‌نظیر این مردم است و این مهم با شکیبایی و تلاش مخلصانه برای گره‌گشایی از کار جامعه محقق خواهد شد. ان‌شاءالله.

