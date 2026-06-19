به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه اعلام کرد که چهار نظامی این رژیم از جمله فرمانده یک گردان زرهی در جریان درگیریها در جنوب لبنان به هلاکت رسیدهاند. رویدادی که یکی از سنگینترین ضربات علیه نیروهای صهیونیست در جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی طی هفتههای اخیر توصیف شده است.
بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، سرهنگ دوم «دور جدالیا بن سمحون» ۳۲ ساله، فرمانده گردان ۵۲ در تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی به همراه سه نظامی صهیونیست دیگر پس از هدف قرار گرفتن تانکشان در عملیات نظامی در جنوب لبنان کشته شدند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این تانک متعلق به گردان ۵۲ در چارچوب یک نیروی عملیاتی تحت فرمان تیپ «گفعاتی» در اطراف منطقه کفر تبنیت در جنوب لبنان فعالیت میکرد.
بر اساس این گزارش، بررسیهای اولیه نشان میدهد تانک هدف حمله یک شیء هوایی مشکوک قرار گرفته است. با این حال هنوز مشخص نشده که این حمله با پهپاد انفجاری انجام شده یا با یک موشک هدایتشونده.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد درگیریهای شب گذشته در این منطقه، سخت و پیچیده بوده و به کشته شدن چهار نظامی صهیونیست از جمله فرمانده گردان ۵۲، منجر شده است.
رسانههای عبری نیز گزارش دادند این حادثه امنیتی در نزدیکی شهرک کفر تبنیت رخ داده و یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار گرفته که در پی آن تعدادی کشته و زخمی برجای مانده است. تحقیقات درباره نوع سلاح مورد استفاده همچنان ادامه دارد.
این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که حزبالله لبنان اعلام کرده بود با یک نیروی ارتش رژیم صهیونیستی که قصد پیشروی از منطقه ارنون به سمت اطراف کفر تبنیت را داشت، مقابله کرده است.
حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش با این یگان درگیر شدهاند و این عملیات را در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، انجام داده است.
این گروه همچنین پیشتر از ناکام گذاشتن چند تلاش مشابه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی در اطراف کفر تبنیت و منطقه علی الطاهر طی چهار روز گذشته خبر داده و مدعی وارد کردن خسارت انسانی و مادی به نیروهای صهیونیست شده بود.
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