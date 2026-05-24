تکذیب اخبار آکسیوس در مورد مفاد تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع، خبر منتشر شده توسط رسانه نزدیک به رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

گفتنی است رسانه نزدیک‌ به رژیم صهیونیستی و آمریکا (اکسیوس) خبری با عنوان مفاد تفاهمنامه پیشنهادی بین ایران و آمریکا منتشر کرده بود که در آن از تمدید آتش‌بس ۶۰ روزه بین دو طرف، بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض، پاکسازی مین‌های دریایی مستقر در تنگه توسط ایران خبرداده بود.

این رسانه همچنین مدعی شده بود که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده لغو خواهد شد، معافیت‌های تحریمی ایالات متحده که به ایران اجازه می‌دهد صادرات نفت خود را از سر بگیرد، ایران متعهد می‌شود که درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند، ایران متعهد می‌شود که درباره حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا مذاکره کند، آمریکا متعهد می‌شود که مورد کاهش احتمالی تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در طول دوره ۶۰ روزه مذاکره کند.

همچنین در این رسانه آمده بود: نیروهای آمریکایی که در طول مذاکرات در منطقه باقی می‌مانند و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی، خارج خواهند شد و جنگ اسرائیل با حزب‌الله در چارچوب توافق، پایان می‌یابد.

