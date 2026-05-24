به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی شب گذشته در محفل عزاداری شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام در حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: یکی از علمای تاثیرگذار اهل سنت ابن کثیر است که گاها موضع‌گیری‌های تندی در مورد شیعیان دارد ولی در یکی از کتاب‌های خود یک فصل را به بیان فضیلت‌های امام باقر(ع) پرداخته است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه این عالم سنی چهار ویژگی برای امام باقر(ع) ذکر کرده است، عنوان کرد: زمانی که به تاریخ تمدن اسلام نگاه می‌کنیم با شخصیت‌های برجسته‌ای آشنا می‌شویم که قله‌های برجسته علم هستند که این عالم سنی می‌گوید یکی از شخصیت‌ها و قله‌های علمی، امام باقر(ع) است.

وی با اشاره به اینکه هزار نفر از دانشمندان و علما در مکتب تربیتی ایشان بزرگ شدند، خاطرنشان کرد: اساتید علم، زمانی که پیش امام باقر(ع) می‌آمدند شاگر می‌شدند.

طباطبایی با بیان اینکه امام باقر(ع) بر ظرائف علوم مسلط بودند، تصریح کرد: از این جهت تمام مسلمانان از شیعیان و سنی‌ها به ایشان باقر العلوم می‌گویند که البته ما اعتقاد داریم خود پیامبر(ص) این لقب را برای ایشان انتخاب کرد.

وی ادامه داد: در روایات آمده است روزی پیامبر(ص) نشسته بودند که امام حسین(ع) وارد شدند و پیامبر(ص) ایشان را به آغوش کشیدند و سپس به جابر عبدالله انصاری فرمودند که خداوند به حسین(ع) پسری می‌دهد که نامش علی(ع) است و در روز قیامت زمانی‌که ندا می‌آید آقای تمام عبادت کنندگان بلند شود، علی ابن حسین(ع) بلند می‌شود.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه کرد: در ادامه روایت آمده است که پیامبر صلوات الله علیه وآله فرمودند، علی ابن حسین(ع) نیز پسری دارد که اسم او مانند من و چهره او مانند چهره من و او باقر العلوم است و تو جابر بعد از من آن قدر زنده می‌مانی که او را می‌بینی و سلام مرا به او برسان.

وی با اشاره به اینکه دومین ویژگی که عالم اهل سنت برای امام ما نقل می‌کند این است که امام باقر(ع) دائما اهل ذکر بودند، یادآور شد: خداوند برای هر فریضه حدی مشخص کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به نماز، حج، روزه و سایر عبادات اشاره کرد ولی خداوند برای فریضه ذکر خدا هیچ حدی مشخص نکرده است.

طباطبایی با بیان اینکه یاد خداوند محدودیت ندارد، گفت: خانه‌هایی که در آن زیاد ذکر گفته شود، شیاطین اجازه ورود به آن‌ها را ندارند و برکت به این خانه نازل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سومین ویژگی که برای امام باقر(ع) نقل شده است این است که خیلی گریه می‌کردند و اشک می‌ریختند، بیان کرد: تمام انبیا و اولیای الهی اهل اشک و گریه بودند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه گریه و اشک باعث می‌شود خدا به انسان نگاه کند و دل انسان را پاک کند، اظهار کرد: ابن کثیر جمله‌ای را از امام باقر(ع) بیان کرده است و آن این است که همه چیز در دنیا قیمت دارد اما اشک هیچ قیمت و وزنی ندارد و گاهی خداوند با یک قطره اشک دریاهایی از آتش را خاموش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه صبوری چهارمین ویژگی ذکر شده برای امام باقر(ع) است، عنوان کرد: حضرت می‌فرمایند که من در کربلا چهار سالم بود ولی دائما صحنه‌های آن را به یاد دارم و ایشان بر این مصیبت‌ها صبوری کردند.

