به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای آماری و اسناد مهاجرتی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، از تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) تاکنون، حدود ۷۵۰۰ شهروند شیعه پاکستان از سوی مقامات اماراتی دیپورت شدهاند. بسیاری از این افراد که سالها در این کشور مشغول به کار بودهاند، گزارش دادهاند که بدون اجازه دسترسی به پساندازهای بانکی یا حتی فرصتی برای جمعآوری وسایل شخصی خود، به شکلی ناگهانی اخراج شده و به مناطق روستایی پاکستان بازگردانده شدهاند. سازمانهای سیاسی شیعی در پاکستان، از جمله «مجلس وحدت مسلمین»، معتقدند که آمار واقعی بسیار فراتر از ارقام رسمی است و این روند بلافاصله پس از آغاز حملات به ایران و افزایش تنشهای نظامی در خلیجفارس شتاب گرفته است.
در حالی که وزارتخانههای خارجه و کشور پاکستان در بیانیههای رسمی خود، هرگونه اخراج بر پایه مسائل مذهبی را رد کرده و علت آن را «نقض قوانین اقامتی» عنوان میکنند، مقامهای دولتی در گفتگوهای غیررسمی اذعان کردهاند که اسلامآباد به دلایل دیپلماتیک از علنی کردن این بحران خودداری میکند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر معتقدند هدف قرار دادن این افراد صرفاً به دلیل مذهب آنها صورت میگیرد. مایکل پیج، نایبرئیس بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، این گزارشها را «بسیار نگرانکننده» خوانده و از آغاز تحقیقات این سازمان برای بررسی نقض سیستماتیک حقوق این کارگران خبر داده است.
تبعات این اخراجهای گسترده علاوه بر ابعاد انسانی، فشار اقتصادی شدیدی را بر مناطقی نظیر «چاکوال» و «کرم» در پاکستان وارد کرده است؛ مناطقی که معیشت بسیاری از خانوارها در آنها به حوالههای ارزی ارسالی از امارات وابسته بود. با توجه به حضور ۱.۸ میلیون پاکستانی در امارات که سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار به اقتصاد پاکستان تزریق میکنند، هرگونه تغییر در سیاستهای مهاجرتی دبی و ابوظبی میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی را برای دولت پاکستان به همراه داشته باشد. فعالان مدنی هشدار میدهند که این برخوردها، امنیت روانی و شغلی سایر شیعیان شاغل در کشورهای حوزه خلیجفارس را نیز با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
