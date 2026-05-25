«نماز من» سوپر اپلیکیشن جامع برای پیوند نسل جوان با معارف نماز است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام ابراهیمی مدیر ستاد اقامه نماز مازندران در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در ترویج فرهنگ اقامه نماز، از «نماز من» به عنوان یک سوپر اپلیکیشن جامع و کاربردی یاد کرد و اظهار داشت: این سامانه با هدف معرفی جذاب، ساده و در دسترس نماز، بهویژه برای نسل جوان، طراحی شده است.
وی افزود: «نماز من» مجموعهای از خدمات متنوع را در اختیار کاربران قرار میدهد؛ از جمله آموزش و تصحیح آنلاین قرائت نماز، مسابقات و چالشهای فرهنگی، مسجدیاب هوشمند، مشاوره احکام، کتابخانه دیجیتال، نیکوکاری، و سایر بخشهای آموزشی و تعاملی که میتواند مخاطب را بهصورت فعال درگیر معارف نماز کند.
حجتالاسلام ابراهیمی با بیان اینکه این طرح با استقبال خوبی روبهرو شده است، ابراز کرد: تا امروز بیش از ۵۰ هزار نفر در مسابقات و چالشهای این اپلیکیشن شرکت کردهاند، بیش از ۱۰۰۰ فایل صوتی برای تصحیح آنلاین قرائت نماز ارسال شده و بیش از ۳۰۰۰ جایزه نیز میان شرکتکنندگان توزیع شده است.
وی با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها برای گسترش این طرح در استان مازندران، گفت: آموزش و پرورش، دانشگاهها، حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و صداوسیمای مرکز استان، از جمله مجموعههایی هستند که میتوانند در معرفی و توسعه این اپلیکیشن نقشآفرینی کنند.
مدیر ستاد اقامه نماز مازندران به نقش جوانان و نوجوانان در این مسیر اشاره کرد و یادآور شد: تشکیل گروههای رسانهای دانشآموزی، برگزاری مسابقات ایدهپردازی، و استفاده از ظرفیت گزارش مردمی، از جمله برنامههایی است که میتواند نسل جدید را در ترویج فرهنگ نماز فعال کند.
حجتالاسلام ابراهیمی با دعوت از مردم استان، بهویژه جوانان و نوجوانان برای استفاده از این اپلیکیشن ادامه داد: از همه هماستانیها دعوت میکنیم با مراجعه به app.namazman.ir در این حرکت فرهنگی همراه شوند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود و توسعه آن ارائه دهند.
