آیت الله مکارم شیرازی: دکتر لاریجانی با شهادت خود جواب بدخواهان را داد

۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
کد مطلب: 1818062
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده شهید دکتر لاریجانی با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دیدار کردند.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این دیدار شهادت پرافتخار دکتر لاریجانی را به خانواده ایشان تبریک و تسلیت عرض نمودند و از خداوند متعال برای آن ها طلب صبر و اجر کرد.

ایشان با قدردانی از خدمات این شهید والا مقام، گفتند: از همان اوایل مشخص بود که ایشان گوهری است که قدرش به درستی شناخته نمی‌شود.

این مرجع تقلید افزودند: ایشان در ایام زندگی با خدمات و در انتها با شهادت خود جواب بدخواهان را دادند.

