گزارش نیوعرب از عزاداری شیعیان در روز عاشورا؛ امام حسین(ع) والاترین نماد مبارزه و فداکاری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانۀ نیوعرب در گزارش خود آورد، شیعیان در سراسر جهان روز پنج‌شنبه آیین‌های سوگواری عاشورا را برگزار کردند؛ روزی مقدس که نماد فداکاری و شهادت در فرهنگ شیعی است و امسال برای بسیاری از جوامع شیعه، پس از ماه‌ها جنگ در ایران و لبنان، معنایی ویژه یافته است.

این رسانه با تبیین این مناسبت نوشت: عاشورا یادبود شهادت امام حسین(ع)، نوه پیامبر اسلام(ص)، در نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی است. امام حسین(ع) پس از آنکه از بیعت با خلافت اموی سر باز زد، به همراه خانواده و یاران خود به شهادت رسید. به نوشتۀ این رسانه، این واقعه در تاریخ اسلام شکاف میان شیعه و سنی را تثبیت کرد و تا امروز نمادی قدرتمند از مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی باقی مانده است.

عاشورا؛ مقدس‌ترین روز در تقویم شیعیان

نیوعرب نوشت عاشورا که در دهم ماه محرم برگزار می‌شود، مقدس‌ترین روز در تقویم شیعیان به شمار می‌رود. در این روز، آیین‌های سوگواری سنتی از جمله سینه‌زنی، مرثیه‌خوانی و عزاداری برگزار می‌شود. امسال این مناسبت در حالی فرا رسید که ایران و لبنان ــ دو کشور با جمعیت‌های بزرگ شیعه ــ ماه‌ها درگیر جنگ بوده‌اند.

ایران؛ عزاداری در دورۀ پساجنگ

نیوعرب تصریح کرد در ایران که همچنان آثار جنگ در آن دیده می‌شود، عزاداران سیاه‌پوش خیابان‌ها، مساجد و حسینیه‌ها را در سراسر تهران پُر کردند. به دلیل تعطیلی عمومی، بسیاری از مغازه‌ها بسته بودند و دسته‌های عزاداری مردان در حالی که سینه‌زنی می‌کردند از خیابان‌ها عبور می‌کردند و بلندگوها مرثیه‌های عاشورایی پخش می‌کردند. داوطلبان نیز در میان عزاداران چای و خرما توزیع می‌کردند. شب پیش از عاشورا، عزاداران در حرم «امام روح‌الله خمینی» در جنوب تهران گرد آمدند. این مراسم با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران و شماری از مقام‌های دولتی برگزار شد.

پزشکیان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی اشاره‌ای به مقاومت در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، نوشت که امام حسین(ع) به مردم آموخت در برابر ظلم، وسوسه قدرت و منافع شخصی ایستادگی کنند. او نوشت: «ما نه باید ظلم کنیم، نه ظلم را بپذیریم و نه در برابر آن سکوت کنیم.»

لبنان؛ عزاداری در میان ویرانه‌ها

این رسانه بیان داشت در لبنان نیز که جنگ به آن کشیده شده است، نیروهای حزب‌الله ماه‌هاست با نیروهای اسرائیلی متجاوز درگیر هستند. حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل بخش‌های وسیعی از مناطق عمدتاً شیعه‌نشین جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت را ویران کرده است.

نیوعرب ادامه داد با نزدیک شدن به عاشورا، بسیاری از بیش از یک میلیون لبنانی آواره تلاش کرده‌اند به روستاهای خود در جنوب لبنان بازگردند. در شهرها و روستاها مراسم مذهبی و سخنرانی‌ها در حالی برگزار می‌شود که ساختمان‌های اطراف در اثر جنگ به تلی از آوار تبدیل شده‌اند.

در شهر «صور» (تایر) در ساحل لبنان، خانواده‌هایی که بستگان خود را در نبردها یا در میان امدادگران از دست داده‌اند، در جریان مراسم سخنرانی در روز سوم محرم اشک ریختند. یک روحانی که میان تصاویر حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، و شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله نشسته بود، مبارزات رهبران امروزی در جنگ را با مبارزه امام حسین(ع) و یارانش در کربلا تشبیه کرد. در خیابان‌های شهر نیز پرچم‌ها و بنرهای سرخ و سیاه با نام امام حسین(ع) نصب شده بود.

تدابیر امنیتی در پاکستان

در پاکستان، کشوری که اکثریت آن سنی هستند اما جمعیت قابل توجهی از شیعیان نیز در آن زندگی می‌کنند، هزاران نیروی پلیس و شبه‌نظامی برای حفاظت از مراسم‌های عاشورا مستقر شده‌اند. این اقدام پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درباره احتمال حملات گروه‌های تندرو علیه شیعیان انجام شد.

با وجود آنکه بیشتر سنی‌ها و شیعیان در پاکستان در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی دارند، گروه‌های افراطی در سال‌های گذشته بارها اجتماعات و مساجد شیعیان را هدف حملات فرقه‌ای قرار داده‌اند. در برخی مناطق نیز برای جلوگیری از حملات احتمالی، خدمات تلفن همراه به طور موقت قطع می‌شود.

«سعدیه شاه»، زن ۳۳ ساله‌ای که به همراه دو فرزند خود وارد یک حسینیه در شهر «لاهور» در شرق پاکستان شد، گفت: «امام حسین نماد بالاترین مبارزه و فداکاری است. نام او به ما شجاعت می‌دهد که در برابر استبداد بایستیم، از حق دفاع کنیم و با نادرستی مقابله کنیم.»

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