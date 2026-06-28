ارتقای رتبه علمی دوفصلنامه جستارهای تاریخ اسلام

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه خواهران در جلسه ۱۴ خود به دوفصلنامه جستارهای تاریخ اسلام رتبه علمی «ب» اعطا کرد.

دوفصلنامه جستارهای تاریخ اسلام با صاحب امتیازی جامعه الزهرا علیهاالسلام، مدیرمسئولی سیده زهره برقعی و سردبیری حسین قاضی خانی با رتبه علمی پژوهشی به بررسی مسائل و موضوعات مربوط به تاریخ اسلام می پردازد.

علاقه مندان می توانند برای مطالعه مقالات این دوفصلنامه به نشانی https://jte.jz.ac.ir/ مراجعه کنند.

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