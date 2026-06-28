عراق در تدارک تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق شاهد تدارک گسترده برای برگزاری مراسم تشییع تاریخی امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی است. این مراسم قرار است با هماهنگی نهادهای مختلف عراقی و طرفهای ایرانی، از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در ۱۷ تیر (هشتم ژوئیه) برگزار شود.
منابع نزدیک به سفارت ایران در بغداد اعلام کردهاند که پیکر مطهر امام شهید سید علی خامنهای در روز ۱۷ تیر ماه از طریق فرودگاه بینالمللی نجف وارد عراق خواهد شد.
در این مراسم، جمعی از مسئولان، شخصیتهای دینی، اجتماعی و سیاسی عراق از پیکر ایشان استقبال خواهند کرد و آیین رسمی استقبال در فرودگاه نجف برگزار میشود.
پس از آن، پیکر مطهر به حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) منتقل خواهد شد تا مراسم زیارت و وداع برگزار شود. سپس کاروان تشییع راهی کربلای معلی میشود و آیین تشییع مردمی با حضور گسترده شهروندان در منطقه بینالحرمین برگزار خواهد شد. در پایان، پیکر بار دیگر به فرودگاه نجف منتقل و از آنجا به شهر مقدس مشهد اعزام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مدیریت آستانهای مقدس علوی، حسینی و عباسی، استانداریهای نجف و کربلا، وزارتخانههای حملونقل، کشور و امور خارجه عراق، سازمان الحشد الشعبی و دفتر نخستوزیری عراق از جمله نهادهایی هستند که مسئولیت هماهنگی و برگزاری این مراسم را بر عهده دارند.
پیشبینی میشود صدها هزار و حتی بیش از یک میلیون نفر از شهروندان عراقی از استانهای مختلف این کشور در مراسم تشییع شرکت کنند. همچنین شخصیتهای برجسته دینی، سیاسی، عشایری، فرهنگی و دانشگاهی عراق نیز در این رویداد تاریخی حضور خواهند داشت.
علاوه بر مراسم تشییع در نجف و کربلا، انتظار میرود صدها هزار زائر عراقی برای شرکت در مراسم تشییع که از چهارم تا نهم ژوئیه در تهران، قم و مشهد برگزار میشود، راهی ایران شوند. در همین راستا، نهادهای مسئول در ایران و عراق از هماکنون هماهنگیهای لازم را برای تسهیل تردد زائران از طریق گذرگاههای زمینی و فرودگاهها آغاز کردهاند.
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