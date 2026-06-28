به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه تشکیلاتی شهید چمران با همکاری پژوهشکده مقاومت اسلامی دانشگاه بین‌المللی قم، دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» را به‌صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌کند.

این دوره تخصصی سرفصل‌هایی شامل شیعه‌هراسی در سینمای منطقه، بررسی سینمای ضدایرانی اسرائیل، جنگ شناختی، نقش یهود در شکل‌گیری سینمای هالیوود، جنگ آب و جنگ اقلیمی، جنگ ترکیبی، نقش هوش‌مصنوعی در جنگ تحمیلی سوم، نقش تکنولوژی در جنگ تحمیلی سوم، جنگ دیپلماسی، نقش محور مقاومت در جنگ با دشمن، سینمای مسیحیت، جنگ بیولوژیک و مهار انسان، دشمن‌شناسی در هندسه علم، درگیری اقتصادی با رژیم، روایت یک کودتا، دارپا، جریان‌شناسی رسانه‌های ایران و جهان در جنگ تحمیلی سوم، جنگ سایبری، نقش جامعه‌شناسی خیابان در جنگ اخیر، جغرافیای سیاسی رژیم صهیونیستی، بازنمایی آخرالزمان یهودی در سینمای هالیوود، دشمنی دیرینه و جنگ دوازده ساله است.

دوره تخصصی در مسیر جهاد کبیر مرحوم استاد محمدحسین فرج‌نژاد است و علاقه مندان می‌توانند از طریق تکمیل این فرم در دوره ثبت‌نام کنند.

امکان ثبت نام در دوره برای برادران از طریق تماس با شماره س و ارسال پیام به آی‌دی @NabardVojodi در پیام رسان ایتا فراهم است. همچنین خواهران می تواند از طریق تماس با شماره 09054532116 یا ارسال پیام به آی @ad_raz در پیام رسان ایتا در دوره ثبت نام کنند.

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