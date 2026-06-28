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دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» در شهر قم برگزار می‌شود

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۹
کد مطلب: 1832865
دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» در شهر قم برگزار می‌شود

مدرسه تشکیلاتی شهید چمران با همکاری پژوهشکده مقاومت اسلامی دانشگاه بین‌المللی قم، دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه تشکیلاتی شهید چمران با همکاری پژوهشکده مقاومت اسلامی دانشگاه بین‌المللی قم، دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» را به‌صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌کند.

این دوره تخصصی سرفصل‌هایی شامل شیعه‌هراسی در سینمای منطقه، بررسی سینمای ضدایرانی اسرائیل، جنگ شناختی، نقش یهود در شکل‌گیری سینمای هالیوود، جنگ آب و جنگ اقلیمی، جنگ ترکیبی، نقش هوش‌مصنوعی در جنگ تحمیلی سوم، نقش تکنولوژی در جنگ تحمیلی سوم، جنگ دیپلماسی، نقش محور مقاومت در جنگ با دشمن، سینمای مسیحیت، جنگ بیولوژیک و مهار انسان، دشمن‌شناسی در هندسه علم، درگیری اقتصادی با رژیم، روایت یک کودتا، دارپا، جریان‌شناسی رسانه‌های ایران و جهان در جنگ تحمیلی سوم، جنگ سایبری، نقش جامعه‌شناسی خیابان در جنگ اخیر، جغرافیای سیاسی رژیم صهیونیستی، بازنمایی آخرالزمان یهودی در سینمای هالیوود، دشمنی دیرینه و جنگ دوازده ساله است. 

دوره تخصصی در مسیر جهاد کبیر مرحوم استاد محمدحسین فرج‌نژاد است و علاقه مندان می‌توانند از طریق تکمیل این فرم در دوره ثبت‌نام کنند. 

امکان ثبت نام در دوره برای برادران از طریق تماس با شماره س و ارسال پیام به آی‌دی @NabardVojodi در پیام رسان ایتا فراهم است. همچنین خواهران می تواند از طریق تماس با شماره 09054532116 یا ارسال پیام به آی @ad_raz در پیام رسان ایتا در دوره ثبت نام کنند. 

دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی» در شهر قم برگزار می‌شود

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پایان پیام/ ۲۶۸

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