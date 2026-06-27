به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت، صهیونیست‌ها همه ما را هدف قرار داده‌اند و ما برای بقای کشور خودمان با آنها مقابله می‌کنیم.

به گزارش آناتولی، اردوغان امروز شنبه در گردهم‌آیی حزب عدالت و توسعه ترکیه در استان ساکاریا در شمال غرب ترکیه گفت، ایدئولوژی صهیونیسم مبتنی بر نسل کشی و اشغالگری و توسعه طلبی است که فقط شخص من یا حزب عدالت و توسعه را هدف قرار نمی‌دهد بلکه همه را در ترکیه هدف قرار می‌دهد.

وی افزود، وقتی با صهیونیسم مقابله می‌کنیم، این کار را بخاطر خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم بلکه هدف از این کار، بقای کشور و کل ملت ما است.



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