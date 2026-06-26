به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در پی ایجاد برخی محدودیتها برای عزاداری محرم از سوی حکومت طالبان و همچنین تعطیل کردن شبکه تلویزیونی تمدن و حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) بیانیهای صادر کرد.
این نهاد شیعه در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدامات موجب نگرانی گسترده در میان جامعه شیعه گردیده و نیازمند رسیدگی در سطح مسئولان عالی حکومت طالبان میباشد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای علمای شیعه افغانستان در پی محدودیتهای اخیر مرتبط با مراسم محرم و توقف فعالیت برخی مراکز دینی و رسانهای از سوی وزارت محترم عدلیه، نکات ذیل را به اطلاع مردم شریف افغانستان و مسئولان محترم امارت اسلامی میرساند.
بر اساس گزارشهای موجود، طی روزهای اخیر اقدامات زیر صورت گرفته است:
• جمعآوری پرچمها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیهها، برخلاف تفاهمات و فیصلههای کمیته موظف امارتی محرم؛
• بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری؛
• توقف نشرات تلویزیون تمدن در آستانه عاشورای حسینی؛
• مسدود شدن حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) بهعنوان مهمترین مرکز علمی و دینی جامعه شیعه افغانستان
شورای علمای شیعه افغانستان ضمن احترام به نهادهای رسمی کشور، تأکید مینماید که این اقدامات موجب نگرانی گسترده در میان جامعه شیعه گردیده و نیازمند رسیدگی در سطح مسئولان عالی امارت اسلامی میباشد.
شورا یادآور میشود که طی سالهای گذشته و نیز در سال جاری، مراسم محرم بر اساس توافقات مشترک و در فضایی آرام و منظم برگزار شده و انتظار میرود همان چارچوبهای توافقشده مورد توجه قرار گیرد.
شورای علمای شیعه افغانستان خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص)، بازگشایی این مرکز علمی و دینی و ازسرگیری فعالیت تلویزیون تمدن میباشد.
همچنین شورا اعلام میدارد که موضوعات فوق، همراه با گزارشها و مستندات مربوط، پس از ایام عاشورا با مقام محترم رهبری امارت اسلامی و سایر مسئولان عالیرتبه کشور در میان گذاشته خواهد شد.
از علما، خطبا و وعاظ محترم نیز انتظار میرود در مجالس تاسوعا و عاشورا، مردم را از وضعیت موجود آگاه ساخته و بر اهمیت حفظ وحدت، رعایت نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری رسمی تأکید نمایند.
شورای علمای شیعه افغانستان همچنان گفتوگو، تفاهم و مراجعه به مراجع عالی کشور را راه حل مسائل دانسته و امیدوار است با تدبیر مسئولان محترم، نگرانیهای موجود برطرف و فضای اعتماد، آرامش و همبستگی ملی تقویت گردد.
نتایج پیگیریها و گفتوگوهای انجامشده در زمان مقتضی به اطلاع مردم شریف افغانستان و جامعه شیعه کشور خواهد رسید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۵/۴/۴
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