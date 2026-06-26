  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان پیرامون تحولات و محدودیت‌های اخیر در ایام محرم از سوی طالبان

۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
کد مطلب: 1831575
بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان پیرامون تحولات و محدودیت‌های اخیر در ایام محرم از سوی طالبان

شورای علمای شیعه افغانستان به اشاره به برخی محدودیت‌های طالبان برای عزاداری سیدالشهدا(ع) در محرم امسال و همچنین تعطیل کردن شبکه تلویزیونی تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) خواستار رسیدگی فوری از سوی مقامات حکومت طالبان شد. این شورا از خطبا نیز خواست در این ایام مردم را از وضعیت ایجاد شده آگاه سازند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در پی ایجاد برخی محدودیت‌ها برای عزاداری محرم از سوی حکومت طالبان و همچنین تعطیل کردن شبکه تلویزیونی تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) بیانیه‌ای صادر کرد.

این نهاد شیعه در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدامات موجب نگرانی گسترده در میان جامعه شیعه گردیده و نیازمند رسیدگی در سطح مسئولان عالی حکومت طالبان می‌باشد.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای علمای شیعه افغانستان در پی محدودیت‌های اخیر مرتبط با مراسم محرم و توقف فعالیت برخی مراکز دینی و رسانه‌ای از سوی وزارت محترم عدلیه، نکات ذیل را به اطلاع مردم شریف افغانستان و مسئولان محترم امارت اسلامی می‌رساند.

بر اساس گزارش‌های موجود، طی روزهای اخیر اقدامات زیر صورت گرفته است:

• جمع‌آوری پرچم‌ها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیه‌ها، برخلاف تفاهمات و فیصله‌های کمیته موظف امارتی محرم؛

• بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری؛

• توقف نشرات تلویزیون تمدن در آستانه عاشورای حسینی؛

• مسدود شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) به‌عنوان مهم‌ترین مرکز علمی و دینی جامعه شیعه افغانستان

شورای علمای شیعه افغانستان ضمن احترام به نهادهای رسمی کشور، تأکید می‌نماید که این اقدامات موجب نگرانی گسترده در میان جامعه شیعه گردیده و نیازمند رسیدگی در سطح مسئولان عالی امارت اسلامی می‌باشد.

شورا یادآور می‌شود که طی سال‌های گذشته و نیز در سال جاری، مراسم محرم بر اساس توافقات مشترک و در فضایی آرام و منظم برگزار شده و انتظار می‌رود همان چارچوب‌های توافق‌شده مورد توجه قرار گیرد.

شورای علمای شیعه افغانستان خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، بازگشایی این مرکز علمی و دینی و ازسرگیری فعالیت تلویزیون تمدن می‌باشد.

همچنین شورا اعلام می‌دارد که موضوعات فوق، همراه با گزارش‌ها و مستندات مربوط، پس از ایام عاشورا با مقام محترم رهبری امارت اسلامی و سایر مسئولان عالی‌رتبه کشور در میان گذاشته خواهد شد.

از علما، خطبا و وعاظ محترم نیز انتظار می‌رود در مجالس تاسوعا و عاشورا، مردم را از وضعیت موجود آگاه ساخته و بر اهمیت حفظ وحدت، رعایت نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری رسمی تأکید نمایند.

شورای علمای شیعه افغانستان همچنان گفت‌وگو، تفاهم و مراجعه به مراجع عالی کشور را راه حل مسائل دانسته و امیدوار است با تدبیر مسئولان محترم، نگرانی‌های موجود برطرف و فضای اعتماد، آرامش و همبستگی ملی تقویت گردد.

نتایج پیگیری‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در زمان مقتضی به اطلاع مردم شریف افغانستان و جامعه شیعه کشور خواهد رسید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۵/۴/۴

............. 

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha