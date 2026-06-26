به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی با انتشار تصویری از خود در مراسم روضه امام حسین (ع)، تصریح کرد «عاشورا زمان یادآوری، فداکاری و تأمل است».وی در این پیام که به مناسبت عاشورا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، نوشت «امروز، دهمین روز محرم، تعهد تزلزل‌ناپذیر امام حسین (ع) به حقیقت و کرامت انسانی را به یاد ما می‌آید. میراث جاودانه او ارزش‌های پایدار ایمان، خدمت به یکدیگر، و این باور را که عدالت همواره ارزش جنگیدن دارد، به ما یادآوری می‌کند.»

وی سپس با یادآوری مبارزه امام حسین (ع) با ظلم و ستم، ادامه داد «قدرت شهر ما برگرفته از سنت‌های دینی گوناگونی است که آن را شکل می‌دهند و برگرفته از مبارزه مشترکمان علیه بی‌عدالتی و ستم است.»

ممدانی در پایان با تأکید بر قراردادن راه امام حسین (ع) بعنوان سرلوحه در پیشبرد سیاست، ادامه داد «باشد که این ارزش‌ها را در مسیر ساختن شهری عادلانه‌تر برای تک‌تک نیویورکی‌ها، پیش ببریم.»