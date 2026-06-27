به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ براساس اعلام مرکز لرزهنگاری امریکا، این زمینلرزه حوالی ساعت ۶:۰۴ دقیقه عصر امروز رخ داده و مرکز آن در فاصله ۴۳ کیلومتری جنوب شهر جرم در استان بدخشان افغانستان ثبت شده است.
به گفته این مرکز، زمینلرزه در عمق ۲۰۸.۳ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است؛ عمقی که معمولاً باعث گستردهتر احساس شدن لرزش در مناطق مختلف میشود، هرچند در بسیاری موارد شدت خسارات سطحی را کاهش میدهد.
گزارشهای ابتدایی نشان میدهد که باشندگان کابل، پایتخت کشور، و نیز ساکنان برخی استانهای دیگر، لرزش این زمینلرزه را احساس کردهاند. شماری از شهروندان با نشر پیامهایی در شبکههای اجتماعی از تکانهای نسبتاً شدید و چندثانیهای خبر دادهاند.
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی رسمی از تلفات جانی یا خسارات مالی احتمالی منتشر نشده است. با توجه به سابقه زمینلرزههای ویرانگر در مناطق کوهستانی شمالشرق افغانستان، نگرانیها درباره وضعیت مناطق روستایی و دورافتاده بدخشان همچنان ادامه دارد.
افغانستان به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند لرزهخیز هندوکش، همواره شاهد زمینلرزههای متعدد بوده و استانهای بدخشان، تخار، کنر و نورستان از جمله مناطق آسیبپذیر در برابر این حوادث طبیعی بهشمار میروند.
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