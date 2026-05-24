لاوروف: مخالف کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با مهدی تهرانی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، در حاشیه اجلاس امنیت اوراسیا در شهر پرم روسیه، با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با ایران، ابراز امیدواری کرد که تهران در مسیر گفت‌وگوها و دستیابی به توافق موفق باشد.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه نیز در روند این تلاش‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند، گفت: پاکستان، ترکیه، قطر و عربستان نیز در راستای رسیدن به این توافق تلاش می‌کنند.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از این دیدار و با اشاره به تحولات نظامی منطقه، موضع مسکو را تشریح کرد و اظهار داشت: ما به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفتیم که تهاجم به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای جنوبی خلیج فارس، یک موضوع واحد هستند و از یکدیگر جدا نیستند.

لاوروف همچنین نسبت به تلاش آمریکا برای کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد و افزود: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند موضوع را به شورای امنیت وارد کنند، اما ما و چین اعلام کردیم که با این مسئله مخالف هستیم.

در همین حال، مهدی تهرانی، عضو شورای مرکزی و معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت: پایگاه‌های آمریکا در منطقه تخریب شده‌اند و آنها باید از این منطقه خارج شوند.

