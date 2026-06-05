به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایزوستیا خاطرنشان کرد که این آمریکا است که مسئول عواقب تجاوز علیه ایران است.

وزیر امور خارجه روسیه توضیح داد: «البته، آمریکایی‌ها اول از همه مسئول هستند، اما ما قویاً از گفت‌گویی که به نوعی بین واشنگتن و تهران از طریق میانجی‌گری پاکستانی‌ها در حال انجام است، حمایت می‌کنیم. سعودی‌ها و مصری‌ها نیز در تلاش برای ارائه کمک هستند.»

به گفته لاوروف، بسیار مهم است که این گفتگو ادامه یابد.

وی گفت: هرگونه توافقی که حاصل شود باید منافع ایران و کشورهای همسایه آن را در نظر بگیرد.

لاوروف ادامه داد: ما ترویج گفتگو میان کشورهای عرب و جمهوری اسلامی ایران را مهم می‌دانیم و آماده‌ایم در این امر مشارکت کنیم.

وی تصریح کرد که روسیه یک مفهوم امنیتی برای خلیج فارس دارد. ما اخیراً آن را به‌روزرسانی کرده و برای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کرده‌ایم. ما گفتگو را تشویق می‌کنیم. البته، برای شروع لازم است که در آینده با هرگونه روش و اقدام نظامی مخالفت شود.

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