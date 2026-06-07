حمایت از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل یک ضرورت شرعی و اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه همچنان ادامه دارد، یک عالم برجسته اهل سنت مصر در اظهاراتی قابل توجه درباره مناقشات جاری میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران، حمایت از ایران را یک «ضرورت شرعی و اسلامی» توصیف کرد.

به گزارش مرکز خبر «اسلامی آنالیز»، شیخ سلامه عبدالقوی، عالم اهل سنت مصری که در دوران ریاست‌جمهوری محمد مرسی (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳) به عنوان سخنگوی رسمی و مشاور وزارت اوقاف مصر فعالیت می‌کرد، در سخنانی که از طریق کانال شخصی خود در یوتیوب منتشر کرد، تأکید نمود: حمایت از ایران در برابر فشارها و حملات آمریکا و اسرائیل، نه یک جانبداری سیاسی بلکه یک تکلیف دینی و شرعی است.

عبدالقوی در پاسخ به این پرسش که «چرا در برابر برادران خود در کشورهای خلیج فارس، جانب ایران را گرفته‌اید؟» گفت: این پرسش از اساس نادرست است، زیرا نزاع کنونی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس نیست.

وی اظهار داشت: «چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه ایران را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، ایران در نهایت یک کشور مسلمان است. این کشور هدف حملات کشورهای غیرمسلمان مانند آمریکا و همچنین نتانیاهو و هم‌پیمانان او قرار گرفته است. اگر از منظر شریعت و عقیده اسلامی به موضوع نگاه کنیم، یک مسلمان هرگز در برابر مسلمان دیگری قرار نمی‌گیرد.»

این عالم مصری با تأکید بر اینکه هیچ خصومتی با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات ندارد، گفت: موضع او بر پایه اصول ثابت دینی است و نه گرایش‌های سیاسی یا اختلافات مقطعی.

وی افزود: اگر آمریکا به عربستان سعودی یا امارات متحده عربی حمله کند، بدون تردید در کنار این کشورها خواهد ایستاد؛ زیرا در فقه اسلامی، طرفی که مورد تجاوز قرار گرفته، حق دفاع مشروع از خود دارد.

تأکید بر دفاع مشروع ایران

وی در ادامه چند نکته کلیدی را مورد تأکید قرار داد:

دفاع مشروع: حملات احتمالی ایران علیه منافع آمریکا را در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی کرد و گفت این حق، هم در فقه اسلامی و هم در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است.

فلسطین و غزه: او از دولت‌های عربی به دلیل رها کردن مردم فلسطین و غزه انتقاد کرد و اظهار داشت: ایران به دلیل حمایت از محور مقاومت و مردم فلسطین، دست‌کم شایسته قدردانی است.

تحولات فکری در کشورهای خلیج فارس: عبدالقوی از افزایش دیدگاه‌هایی در عربستان سعودی و قطر که مخالف ورود به جنگ با ایران هستند، استقبال کرد و این رویکرد را نشانه عقلانیت سیاسی دانست.

وی همچنین از برخی اندیشمندان عرب که معتقدند نباید روابط با ایران به خاطر اسرائیل قربانی شود، تمجید کرد.

این عالم اهل سنت مصری در پایان سخنان خود تأکید کرد: «آمریکا یک متجاوز ظالم است و ما همواره در کنار طرفی می‌ایستیم که مورد تجاوز قرار گرفته، نه در کنار متجاوز. هر جا حق باشد، من نیز در همان جبهه خواهم بود.»

او در پایان تصریح کرد که اختلافات مذهبی و سیاسی نباید بر موضع‌گیری‌های اخلاقی و شرعی در قبال بحران‌های منطقه‌ای سایه بیفکند.

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