به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین میثم غلامی، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی و هیئت همراه، با سرکار خانم دکتر برقعی مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و جمعی از مسئولان این مؤسسه علمی حوزوی دیدار و گفتوگو کردند.
استفاده هدفمند از ظرفیت بانوان در عرصههای پژوهشی، آموزشی و سیاستگذاری فضای مجازی
سرکار خانم دکتر برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این دیدار ضمن خوشامدگویی و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر علیهالسلام و گرامیداشت سوم خرداد، عنوان کرد: جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در عرصه فضای مجازی، جزو پیشگامان و پیشرانان است، اما تا وضعیت مطلوب فاصله دارد.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به ظرفیتهای موجود در مجموعههای حوزوی و پژوهشی، اظهار داشت: نیروهای توانمند و مستعد بسیاری بهویژه در میان بانوان طلبه در حوزههای مختلف فعالیت دارند که لازم است با تعریف شاخصها و بررسی سوابق و توانمندیهای آنان، در یک مسیر هدفمند و بلندمدت برای نقشآفرینی در عرصههای تصمیمسازی و سیاستگذاری فضای مجازی، تربیت و حمایت شوند.
وی با بیان اینکه جامعه الزهرا سلاماللهعلیها آمادگی همکاری در تعریف نظام مسائل و پروژههای تخصصی را دارد، افزود: علاقهمندان و فعالان این عرصه میتوانند با ساماندهی و برنامهریزی مناسب، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف پژوهشی و علمی ایفا کنند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها همچنین بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی، بهویژه در حوزه بینالملل و فضای مجازی، تأکید کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا نیروهای فعال بتوانند با مهارت و آمادگی بیشتری در فضای مجازی حضور یافته و از ظرفیتهای این فضا بهصورت مؤثر استفاده کنند.
برقعی با اشاره به اهمیت جلسات تبیینی در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: امروز اهمیت فضای مجازی برای همگان روشن است، اما شناخت دقیق اولویتها، مسائل حساس و شیوه ورود مؤثر به این عرصه نیازمند تبیین و آموزش مستمر است.
وی همچنین بر لزوم تقویت مرکز رشد و حمایت از ایدهها و استارتاپها تأکید کرد و افزود: نیروهای فعال و توانمندی در این بخش حضور دارند که با ایجاد بستر مناسب میتوانند اقدامات ارزشمندی انجام دهند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در ادامه با اشاره به موضوع تربیت سیاستگذاران و مدیران، خاطرنشان کرد: برخی طرحها و برنامهها در این حوزه از گذشته مطرح بوده و اکنون تلاش میشود با پیگیری جدیتر و مشارکت مجموعههای مرتبط، این برنامهها وارد مرحله اجرایی شود.
وی بر ضرورت تشکیل یک میز مشترک برای پیگیری مستمر برنامهها و تعیین خروجیهای کوتاهمدت و میانمدت تأکید کرد و گفت: لازم است روند اجرای برنامهها بهصورت منظم دنبال شود تا نتایج عملی و مشخصی حاصل شود.
برقعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای انسانی موجود در مجموعههای حوزوی اظهار داشت: نیروهای بسیاری طی سالهای گذشته با انگیزه و تلاش فراوان فعالیت کردهاند و ضروری است این ظرفیتها بهدرستی شناسایی، ساماندهی و مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر حفظ جایگاه و اعتبار نیروهای فعال در عرصههای مختلف تأکید کرد و افزود: انتظار میرود نیروهای مجموعه در هر جایگاهی که حضور پیدا میکنند، منشأ اثر و مایه افتخار باشند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در پایان خواستار تدوین دستور جلسات مشخص و هدفمند برای نشستهای آینده شد تا پیگیری مباحث با انسجام و دقت بیشتری انجام گیرد.
حضور بانوان در تصمیمسازی فضای مجازی تقویت شود
حجتالاسلاموالمسلمین میثم غلامی، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی در این نشست، با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی بانوان در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی، گفت: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها مجموعهای محترم، ارزشمند و پیشرو در حوزههای علمی و فرهنگی است و ظرفیت بالایی برای ورود به عرصههای تصمیمساز فضای مجازی دارد.
وی با اشاره به تدوین و تصویب سند دیپلماسی سایبری کشور اظهار داشت: امروز نیازمند نیروهای متخصص و مسلط به اسناد و سیاستهای فضای مجازی هستیم و انتظار میرود طلاب فعال و توانمند، بهویژه بانوان، در این عرصه وارد شوند و در سطوح تصمیمسازی حضور مؤثر داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه نگاه به فضای مجازی نباید صرفاً به شبکههای اجتماعی محدود شود، افزود: امروز بخش مهمی از مباحث فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال، کسبوکارها، تابآوری، امنیت، حوزه دین و تولید محتوا مربوط است و این عرصه نیازمند حضور نخبگان و متخصصان متنوع است.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامی با ابراز نگرانی نسبت به کمرنگ بودن حضور بانوان در جلسات سیاستگذاری فضای مجازی، تصریح کرد: بانوان در میدان تولید محتوا و فعالیتهای رسانهای، بهویژه در شرایط بحرانی و ایام جنگ، نقش فعالی ایفا کردهاند که این حضور میتواند به عرصه سیاستگذاری و مدیریت کلان فضای مجازی تسرّی یابد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل «میز مشترک» میان پژوهشگاه فضای مجازی و جامعهالزهرا سلاماللهعلیها را مطرح کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا طلاب و بانوان فعال در حوزه فضای مجازی شناسایی، ساماندهی و برای حضور در پروژههای پژوهشی و عرصههای تصمیمساز حمایت شوند.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تأکید کرد: هر میزان همکاری و حمایتی که از سوی پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی لازم باشد، برای استفاده از ظرفیت بانوان و طلاب در این حوزه انجام خواهد شد.
بررسی زمینه همکاریهای میان پژوهشگاه فضای مجازی و جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی چگینی مدیر مرکز تعاملات پژوهشگاه فضای مجازی، سرکار خانم نجمه نجم مشاور طرح و برنامه مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، سرکار خانم خدیجه هاشمی معاون رئیس پژوهشگاه مطالعات اسلامی و سرکار خانم ندا حکمت نیا رئیس اداره تبلیغ نوین و فضای مجازی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این نشست به بیان ایدهها و پیشنهادات خود جهت گسترش زمینه همکاریهای میان پژوهشگاه فضای مجازی و جامعه الزهرا سلاماللهعلیها پرداختند.
