به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید محمدتقی قادری امروز در مراسم سالروز شهادت امام محمدباقر علیه السلام که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و عموم عاشقان و شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام در حسینیه دفتر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی ره برگزار شد در سخنانی گفت: سوال مهم و اساسی که در باره عصر امام پنجم علیه السلام مطرح می شود این است که چرا دشمنان و مخالفین اهل بیت علیهم السلام نمی توانند وجود مقدس امام باقر علیه السلام را تحمل کنند و درصدد حذف امام برآمدند؟ با اینکه امام باقر علیه السلام مشغول تعلیم و تربیت شاگردان بود و ظاهرا با دستگاه خلافت کاری نداشت اما چرا دشمنان نتوانستند وجود مبارک ایشان را تحمل کنند؟

وی در پاسخ به این سوال مهم تاکید کرد: این کار دشمنان امام سه علت داشت، امام باقر علیه السلام امامتشان معاصر با دوران چهار تا خلیفه برادر بود و وقتی انسان زندگی این خبیث ها را بررسی می کند متوجه می شود این چهارتن از یک شجره خبیثه بودند و عداوت ذاتی به اهل بیت علیهم السلام داشتند و ترور امام توسط این خاندان اصلا جای تعجب نداشت لذا در نهایت هشام بن عبدالملک نتوانست وجود آن حضرت را تحمل کند.

استادحوزه ودانشگاه با اشاره به مباحث مطرح شده در سال گذشته گفت: سال گذشته این بحث مطرح شد که چرا امام باقر علیه السلام در مدینه اینقدر مظلوم بودند و در نهایت تبیین شد که مشکل اصلی خود شیعیان بودند که وجود آن حضرت را قدر نمی دانستند.

حجت الاسلام والمسلمین قادری ابراز داشت: علت دوم عدم تحمل وجود مقدس امام باقر علیه السلام این است که این چهار برادر یعنی ولید، یزید، سلیمان و هشام دو نقطه مشترک داشتند اول بیسوادی و جهل کامل بود و نقطه مشترک دوم این بود که این چهار برادر به معنای واقعی کلمه فاسد بودند و برای اینکه مردم متوجه فسادشان نشود جامعه را به فساد کشاندند، چیزی که الان آرام آرام در جامعه ما نیز شکل گرفته است، عده ای فاسد برای مخفی کردن فساد خود جامعه را به فساد می کشانند.

این محقق حوزوی تاکید کرد: وجود امام باقر علیه السلام با تربیت چنان شاگردانی برایشان اصلا قابل تحمل نبود، آنها در اوج جهالت و بیسوادی بودند و امام پنجم در اوج کمال و علم، لذا نتوانستند آن امام همام را تحمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت نفوذ در شهادت امام باقر علیه السلام گفت: در این نظام مقدس ما رهبر عزیز و چنین سرمایه هایی از رزمندگان اسلام را از دست دادیم و برخی از این مصیبت ها به خاطر نفوذی های درون حاکمیت ما رخ داده است، شبیه همچین قضیه ای نیز در مورد یکی از نزدیکان امام باقر علیه السلام مطرح است که به شام می رود و هشام را تحریک به شهادت امام باقر علیه السلام می کند، هشام بن عبدالملک نیز امام محمدباقر علیه السلام را به شام فرا می خواند تا به خیال خام خودش امام علیه السلام را تحقیر کند و در نهایت توسط همان نفوذی امام را به شهادت می رساند.

