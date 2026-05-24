رشد بنیادین فقاهت نبوی در سایه امامت امام باقر(ع)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: هفتم ذی الحجه مصادف با شهادت امام باقر علیهالسلام است که بعد از حدود ۱۹ سال امامت در سن ۵۷ سالگی به شهادت رسیدند و اقدامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضرت در عمر با برکتشان برگ زرینی در تاریخ دین اسلام است.
تحول علم و دانش
تلاش حاکمان ظالم در دورههای مختلف حکمرانی، ایجاد موانع در برابر نشر معارف دینی و منع تدوین متون دینی بوده است؛ اما در این میان روزنههایی برای ائمه معصومین ایجاد شده است؛ از جمله در دوران امام باقر(ع) که حضرت یک جنبش علمی به وجود آوردند که در نوع خود بی نظیر بود.
امام باقر علیهالسلام به واسطه تلاشهای مستمری که داشتند، فرهنگ جامع و کاملی از داشتههای فقهی، اخلاقی، حدیثی و تفسیری را پایهگذاری و بنیان نهادند که در زمان امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید.
قبل از دوران امامت امام باقر علیهالسلام نظرات فقهی مکتب تشیع بسیار محدود بود؛ اما به واسطه تزلزل پایههای حکومت امویان فرصتی مناسب فراهم شد که نظرات فقهی به صورت گسترده در جوامع علمی به واسطه تربیت شاگردان گسترش پیدا کند و نهضتهای علمی حدیث و تفسیر قرآن کریم جان تازهای به خود گیرند.
تبیین حقانیت مکتب تشیع
مکتب تشیع به واسطه حکمرانی حاکمان ظالم در مظلومیت کامل به سر می برد و حتی گروهها و فرقههای منحرف به عنوان پرچمداران تشیع از سوی حاکمان در جامعه معرفی میشدند؛ اما امام باقر علیهالسلام هم مکتب تشیع را معرفی و هم از انزوا خارج و نجات دادند و ثابت نمودند مکتب تشیع چیست؟ شیعیان واقعی چه کسانی هستند؟ اسلام ناب محمدی و علوی چه اصول و محتوایی دارد.
تبلیغ جایگاه اهلبیت(ع)
امام باقر علیهالسلام همان طور که مردم را از پیروی طواغیت عصر حاضر بر حذر داشتند به سمت ائمه نور و خاندان عصمت و طهارت هدایت و اهل بیت(ع) را به صورت کامل و جامع معرفی و سیره آنان را تبیین و در مناسبتهای مختلف جایگاه و منزلت ائمه معصومین را گوشزد میکردند.
مبارزه سیاسی و تبیینی در جامعه
از مهمترین اقدامات امام باقر علیهالسلام مبارزه نرم با دستگاه حکومتی ظالم امویان بود که در این راستا آگاهسازی مسلمانان و شیعیان یک شیوه مناسب و نتیجه بخش بود؛ چراکه امام توانستند با تبیین همه جانبه، اثرات وحشتناک سیاسی و اجتماعی ظلم بیپایان بنیامیه را آشکار و م دم را از پیامدهای آنان آگاه سازند.
تجدید حیات دین اسلام
در دورانی که سیدالشهدا علیهالسلام در سرزمین کربلا به عنوان سومین امام شیعیان به شهادت رسیدند و خاندانشان به اسارت رفتند و فضای خفقان در دوران امامت امام سجاد علیه السلام حاکم شد مردم زمانه هیچ درک و فهمی از مقام امامت و عصمت نداشتند و دوران جهالت اسلامی بر امت اسلام حکمفرفا شده بود؛ اما با تلاشهای طاقتفرسای امام باقر علیهالسلام دین اسلام تجدید حیات شد و خون تازهای بر رگهای دین جاری گشت و بر همگان ثابت شد تنها راه سعادت پیروی و مراجعه به خاندان عصمت و طهارت در سایه امامت است.
رویکرد اقتصادی امام باقر(ع)
امام باقرعلیه السلام در کنار نشر معارف و تقویت مکتب تشیع و همچنین نهضت علمی، توصیههای اقتصادی نیز داشتند و با توصیه به امر کشاورزی به دو موضوع ثروت حلال و ثروتمند صالح توجه ویژه کردهاند؛ چراکه از منظر امام باقر علیهالسلام اولا باید ثروت حاصله، حلال و از طریق مشروع باشد و ثانیا گردش مالی این ثروت حلال باید در اختیار افرادی باشد که حق اموال را در جامعه به خوبی ایفا میکنند که این اقدام تضمین کننده رفع محرومیت، ریشه کن شدن فقر، کاهش شکاف طبقاتی و حل مشکلات اجتماعی است. متقابلاً اگر ثروت نامشروع باشد و به تبع آن در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد تبعات جبرانناپذیری را بر پیکره دین و امت اسلام وارد خواهد ساخت.
نویسنده: سجاد سلیمی؛ فعال رسانه
