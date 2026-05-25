بزرگداشت دانش آموزان فاجعه میناب در مدرسه سیده زینب(س) بورکینافاسو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهدای دانش آموزان دبستان میناب در آموزشگاه آموزشی دبستان فرانسوی-عربی سیده زینب (سلام الله علیها) در بوبو-جوالسو بورکینافاسو برگزار شد.

در فاجعه دردناک مدرسه میناب ۱۶۸ دانش آموز طی حمله وحشیانه امریکای جنایتکار جان خود را از دست دادند که وجدان بشریت را تکان داد و احساس غم و اندوه و همدردی را در سراسر جهان برانگیخت.

در واکنش به این رویداد دردناک، دبستان فرانسوی-عربی سیده زینب (سلام الله علیها)، مراسم همبستگی، آگاهی بخشی و یادبودی را برای گرامیداشت یاد قربانیان بی گناه برگزار کرد.

مراسم با ارائه‌ای درباره این رویداد آغاز شد که به دانش‌آموزان، معلمان و مهمانان این امکان را داد تا درک عمیق‌تری از پیشینه و بستر این فاجعه به دست آورند. این ارائه توسط پروفسور یحیی بورگو، معلم مدارس فرانسوی-عربی در بورکینافاسو، به همراه شیخ سلیمان اودر اگو، بنیانگذار مدرسه ابتدایی فرانسوی-عربی سیده زینب (سلام الله علیها) ارائه شد.

سخنرانان بر تأثیر مخرب انسانی درگیری‌های مسلحانه، به ویژه بر کودکان، که اغلب اولین قربانیان جنگ و خشونت هستند پرداختند.

در بخش دوم مراسم، یک فیلم مستند درباره فاجعهای که برای دانش‌آموزان میناب ایران رخ داد، برای حاضران پخش شد. این ارائه لحظهای عمیقاً تأثیرگذار بود که به شرکت‌کنندگان اجازه داد تا عظمت رنج ناشی از این فاجعه را درک کنند و احساس همدلی و تسلیت را برای خانواده‌های قربانیان تقویت کنند.

پس از آن، نماینده دانش‌آموزان به نمایندگی از همه دانش‌آموزان مؤسسه، پیام‌های همبستگی، همدردی و دعا برای قربانیان و خانواده‌هایشان را ایراد کرد. این مراسم همچنین شامل یک لحظه سکوت عمیق و تأثیرگذار بود که طی آن همه حاضران به احترام و دعا به افتخار کودکان از دست رفته ایستادند. پس از آن، به نشانه احترام و وفاداری و به یاد قربانیان بی‌گناه این فاجعه، گل‌هایی به صورت نمادین گذاشته شد.

از طرف مدیریت مدرسه، یکی از معلمان سخنرانی رسمی خود را ایراد کرد و ضمن تأکید بر اهمیت صلح، حفاظت از کودکان و رد همه اشکال خشونت علیه غیرنظامیان، به ویژه دانش‌آموزان، ابراز همدردی کرد.

این مراسم با یک مراسم اختتامیه رسمی به پایان رسید که فرصتی برای تأمل جمعی و افزایش آگاهی از تأثیر غم‌انگیز درگیری‌های مسلحانه بر کودکان و سیستم‌های آموزشی فراهم کرد.

این رویداد که توسط مدرسه ابتدایی فرانسوی-عربی سیده زینب(سلام الله علیها) در بوبو-جوالسو برگزار شد، مظهر روحیه همبستگی با قربانیان بود.

