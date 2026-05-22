به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدصادق کفیل» روز جمعه، 1 خرداد 1405 با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در اجتماع شبانه مردم رشت با اشاره به نقش مردم در تحقق جامعه دینی اظهار کرد: جامعه دینی را می‌توان به دو دسته «دیندار» و «دین‌یار» تقسیم کرد؛ «دین‌یاران» کسانی هستند که در طول تاریخ، نقش‌آفرینان و اثرگذاران واقعی بوده‌اند و تنها به دینداری فردی اکتفا نکرده‌اند.

مسئول مجمع مهدویت نصر موعود کشور افزود: متدینینی که در عصر خود سکون و بی‌تفاوتی را کنار گذاشته، برای خدا قیام کرده و مسئولیت اجتماعی و الهی خود را پذیرفته‌اند، منشأ تحولات بزرگ تاریخی شده‌اند و این قیام‌های الهی در طول تاریخ اسلام آثار ماندگاری بر جای گذاشته است.

وی با اشاره به حضور ملت ایران در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌های دینی گفت: امروز ملت ایران با لبیک به ندای نایب امام عصر(عج)، حضور خود را در میدان اثبات کرده‌اند و ارادتشان را به حضرت حق و وجود نورانی امام زمان(عج) تنها در شعار و سخن نشان نداده‌اند، بلکه با ایستادگی، مقاومت و پایداری در مسیر حق، ثابت کرده‌اند که پای آرمان‌های الهی ایستاده‌اند.

حاکمیت دین مبتنی بر قیام مردم است

حجت‌الاسلام کفیل در پاسخ به این پرسش که «قیام فردی برای خدا چه اثری می‌تواند داشته باشد؟» اظهار کرد: حاکمیت دین و تحقق جامعه اسلامی، مبتنی بر همین قیام‌های مردمی است و هیچ تحول الهی بدون حضور مردم شکل نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: حکومت حضرت ولی‌عصر(عج) نیز حکومتی مردمی، مبتنی بر اراده، صبر، بصیرت و همراهی ملتی مؤمن است؛ ملتی که در طول تاریخ نشان داده‌اند می‌توانند در کنار امام خود بایستند و در مسیر حق اثرگذار باشند.

دوران غیبت، میدان آمادگی برای ظهور است

مسئول مجمع مهدویت نصر موعود کشور، دوران غیبت را عرصه تمرین برای ظهور دانست و تصریح کرد: امروز حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و انقلابی، تمرینی برای یاری امام عصر(عج) در دوران ظهور است.

وی افزود: نزدیک به یک ماه است که مردم در این میدان حضور یافته‌اند تا اعلام کنند «ما هستیم»، «ما می‌مانیم» و «اجازه نمی‌دهیم سخن نایب امام زمان(عج) بر زمین بماند» و همین روحیه ایستادگی و وفاداری، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی خواهد بود.

حجت‌الاسلام کفیل با تأکید بر نقش صبر و استقامت در مسیر انتظار خاطرنشان کرد: هیچ عاملی به اندازه قیام مردمی، حضور آگاهانه و حرکت عمومی جامعه در مسیر حق، بسترساز ظهور حضرت مهدی(عج) نیست؛ اما شرط اصلی آن، صبر، استقامت و حرکت منتظرانه در مسیر ولایت است.

وی در پایان تأکید کرد: جامعه منتظر، جامعه‌ای منفعل و منزوی نیست، بلکه جامعه‌ای پویا، مسئولیت‌پذیر، امیدوار و آماده برای تحقق آرمان‌های الهی است و هر میزان حضور مردم در میدان بیشتر باشد، مسیر تحقق تمدن اسلامی و آمادگی برای ظهور نیز هموارتر خواهد شد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴