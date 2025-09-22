افزایش ۲۱ درصدی مالاریا و بحران پسازلزله؛ نظام سلامت افغانستان در آستانه فروپاشی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که افغانستان در ماه آگوست ۲۰۲۵ با افزایش بیش از ۲۱ درصدی موارد ابتلا به مالاریا روبرو شده و این روند نگران‌کننده همچنان ادامه دارد.

این گزارش می‌افزاید که در همین بازه، هرچند موارد بیماری‌هایی چون عفونت‌های حاد تنفسی، ذات‌الریه، اسهال حاد همراه با کم‌آبی، تب دنگی و تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو کاهش یافته‌اند، اما سطح ابتلا به این بیماری‌ها همچنان بالا است و تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

در کنار این بحران بهداشتی، افغانستان همچنان با پیامدهای زمین‌لرزه ۶ ریشتری در شرق کشور دست و پنجه نرم می‌کند؛ حادثه‌ای که منجر به کشته شدن دست‌کم ۲۲۰۵ نفر، زخمی شدن ۳۶۴۰ تن و تخریب کامل بیش از ۶۷۸۲ خانه شد. به گفته کارشناسان، اولویت‌بندی و مدیریت کارآمد کمک‌های امدادی در این شرایط برای پاسخ به نیازهای فوری انسانی و بازسازی بلندمدت حیاتی است.

بحران موجود نظام سلامت افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۷۹ تا ۸۰ درصد هزینه‌های درمانی مستقیماً بر دوش مردم است و سهم دولت تنها یک درصد برآورد می‌شود؛ وضعیتی که دسترسی به خدمات درمانی را به‌ویژه در مناطق دورافتاده به شدت محدود کرده است.

از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بین‌المللی پس از تسلط طالبان، شرایط را وخیم‌تر کرده است. تنها تا اوایل مارچ ۲۰۲۵، ۱۶۷ مرکز درمانی به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۲۰ مرکز دیگر تا جون سال جاری بسته شوند؛ اقدامی که دسترسی حدود ۱.۸ میلیون نفر به مراقبت‌های اولیه درمانی را محدود خواهد کرد.

شیوع بیماری‌های عفونی نیز به دلیل این محدودیت‌ها در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ هزار نفر به سل مبتلا شدند و موارد بیماری‌های اسهالی و عفونت‌های تنفسی به علت ازدحام در کمپ‌های موقت و کمبود آب سالم افزایش یافته است.

زنان و کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در این بحران هستند.

محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر کار و رفت‌وآمد زنان، دسترسی آنان به خدمات درمانی را به شدت کاهش داده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به دلایلی قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند.

نرخ مرگ‌ومیر مادران در افغانستان سه برابر میانگین جهانی است.

سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با این بحران ۶.۳ میلیون دلار بودجه اختصاص داده است؛ منابعی که قرار است برای فعال نگه داشتن ۴۲ مرکز درمانی و ارائه مراقبت‌های نجات‌بخش به کودکان مبتلا به سوءتغذیه به‌کار گرفته شود.

با این حال، ناظران تأکید دارند که این اقدامات کافی نیست و افغانستان برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تر نیازمند یک پاسخ فوری، هماهنگ و گسترده از سوی جامعه جهانی است.

