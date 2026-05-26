تولیدات دانشی پس از انقلاب شایسته عرضه جهانی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد اردیبهشت کتاب با شعار «در هوای کتابخوانترین رهبر دنیا» و به یاد شهید آیتالله خامنهای از ۲۳ اردیبهشت در باغ کتاب تهران در حال برگزاری است. رویدادی که به دلیل استقبال بازدیدکنندگان تا پایان روز جمعه ۸ خردادماه تمدید شد.
در سیزدهمین روز برپایی اردیبهشت کتاب و به عبارتی در واپسین مهلت باقیمانده از این رویداد فرهنگی حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی این سازمان، از بخشهای مختلف بازدید کردند و در تعامل با ناشران و نویسندگان پای صحبتهای بیواسطه مخاطبان فعال در حوزه کتاب نشستند.
ایمانیپور در بازدید از غرفه مشترک «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر» و «مؤسسه بینالمللی الهدی» وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران تلاش دارند تا با بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری تصویری دستساز و نادرست از کشور ما ارائه دهند، دستاندرکاران عرصه دیپلماسی عمومی از هیچ تلاشی برای مقابله با دست روایتها فروگذار نکرده و در این نبرد نرم از تمام فرصتها منجمله ظرفیت بالای حوزه کتاب اعم از برپایی نمایشگاه یا شرکت در رویداد «اردیبهشت کتاب» آن هم در شرایط حساس پساجنگ غفلت نمیکند.
وی ادامه داد: برگزاری یک آوردگاه فرهنگی در این سطح، از بارزترین نشانههای جریان زندگی عادی در ایران است. اگرچه رسانههای معاند و تبلیغات سوء غربی و عبری تلاش دارند کشور ما را در یک وضعیت نامتعادل برای مردم جهان جلوه دهند، حضور پرشور مردم و ناشران در چنین رویدادهایی نشان میدهد که بر خلاف خواست دشمن نه تنها اسباب حیات در این جغرافیا مختل نیست، بلکه فارغ از نمایشگاههای متعدد مجازی برگزار شده، به رسم هر ساله در وسعتی به اندازه ۶۵ هزار مترمربع مسئله کتاب و دلمشغولیهای حوزه نشر در فضایی حقیقی باغ کتاب به قوت خود پا برجاست.
ایمانیپور یادآور شد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عرضه ۱۷۰ عنوان کتاب به زبانهای انگلیسی، عربی، روسی و فرانسوی برای مخاطبان کتابدوست باغکتاب به سهم خود در توسعه این نشاط اجتماعی قدم برداشته و امید دارد در سایه ارتباط حضوری و به برکت چنین فرصتهای فرهنگی این نهاد بتواند تولیدات خود را که بهطور متوسط عرضه تا ۸۰ عنوان کتاب ایرانی در قالب ۲۰ زبان زنده دنیاست، با همیاری ناشران ملی و همچنین انشارات بومی در کشورهای مختلف به تعداد بالاتری افزایش دهد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تمجید از تنوع زبانی و موضوعی کتابهای عرضه شده در راستای تبیین دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی اظهار کرد: سالهاست اردیبهشت در تقویم فرهنگی ایران به یک فرصت طلایی برای اهالی کتاب مبدل شده است. در این ماه تا همین حوالی بسیاری از مردم ایران مکان دیدار و حتی پیمایشهای روزانه خود را در چنین مجموعهای تعیین میکردند.
وی ابراز داشت: اینکه بنا به شرایط تحمیلی ناشی از تهاجم اخیر رژیم صهیونی آمریکایی، نمایشگاه بینالمللی دایر نبود، اما خرسندیم رویدادی مانند «اردیبهشت کتاب» این خلاء را برای خیل مخاطبان پُر کرد تا سرمایهای سترگ که طی دههها بهتدریج از بستر یک بازار کتاب متولد و در ادامه به یک ویژند فرهنگی برای ایران در بین کشورهای مختلف جهان تعریف شد، همچنان میزبان مخاطبان حوزه نشر باشد.
