به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نماینده فرهنگی گردان‌های سیدالشهداء (ع) در جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به حمله سحرگاه امروز آمریکا به یگان‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس و نقض آتش‌بس، هشداری جدی به متجاوزان داد.

حسن العبادی با تأکید بر لزوم صیانت از توان رزم مقاومت اظهار داشت: دشمنان متجاوز کار «منتظر انتقام سخت» باشند. شگفتی‌هایی در روزهای آینده خواهید دید.

سلاح ما خط قرمز ماست

وی افزود: سلاح ما خط قرمز ماست و ما هرگز به فرد احمقی چون ترامپ یا هیچ متجاوز دیگری اجازه نخواهیم داد که درباره سرنوشت سلاح ما تصمیم‌گیری کند.

تجاوز بدون مجازات نخواهد ماند

العبادی با اشاره به تهاجم مشترک صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به مواضع دریایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب، تصریح کرد: این تجاوز هرگز بدون مجازات نخواهد ماند و آمریکا باید منتظر انتقام سخت باشد؛ دشمن به زودی «بأس» (شدت و قدرت) ضربات ما را به چشم خواهد دید.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در پایان با وعده یک پاسخ پشیمان‌کننده خاطرنشان کرد: در روزهای آینده شاهد غافلگیری‌های عملیاتی خواهید بود که جهان آن را با چشمان خود خواهد دید.

