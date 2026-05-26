به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار سیدمجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع، در نشست رییس‌جمهور با مدیران این وزارتخانه بیان کرد: شگفتانه‌های ما در حوزه تکنیک و تاکتیک در جنگ رمضان به مراتب ارتقا یافته است. تعداد پرنده‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه هدف قراردادیم کمتر از انگشتان دست بود، اما در جنگ رمضان به فناوری دست پیدا کردیم که حدود ۲۱۰ فروند از پرنده‌های دشمن را هدف قرار دادیم.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه بیان کرد: ما در همین حوزه پرنده‌ها در جنگ رمضان توانستیم، بالغ بر ۷ میلیارد دلار به دشمن خسارت وارد کنیم. هدف قرار دادن پرنده‌های رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان در دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از ۱۰ روز ما به فناوری آن مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای اف۳۵ و هواپیماهای پیشرفته دشمن را با آسیب جدی مواجه کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در خصوص انهدام پرنده‌های دیگر هم تقریباً شما مستحضر هستید؛ دیگر کار روزانه و هفتگی شده بود که هر روز چند پهپاد پیشرفته دشمن را مورد هدف قرار می‌دادیم. یا مثلا F۱۶ یا F۱۸ را مورد هدف قرار می‌دادیم، تقریبا کار روزانه و هفتگی شده بود.

