به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت: در شرایط تداوم مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها بین تهران و واشنگتن، رهبری ایران اعلام پیروزی کرد و گفت نظم جدیدی بر منطقه حاکم خواهد شد.

روزنامه انگلیس تلگراف نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب نوشت: نیروهای آمریکایی دیگر پناهگاه امنی نخواهند داشت.

خبرگزاری آناتولی درباره بیانات رهبر معظم انقلاب نوشت: ملت های منطقه دیگر سپر بلای پایگاه های آمریکا نخواهند بود.

دعوت به اتحاد مسلمانان برای ایجاد یک نظم منطقه ای و جهانی جدید از دیگر بخش های بیانات حضرت آیت الله خامنه ای بود که مورد توجه خبرگزاری رسمی ترکیه قرار گرفت.

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: آیت الله خامنه ای ملت های مسلمان و کشورهای منطقه را به شکل دادن به یک نظم جدید منطقه ای و جهانی دعوت کرد.

نشریه آمریکایی فوربز نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب نوشت: بعد از حملات آمریکا، ایران تهدید به تلافی کرد.

این رسانه آمریکایی، اقدام ارتش این کشور در حمله به جنوب ایران را عامل تشدید تنش ها در شرایط نزدیک بودن به صلح ارزیابی کرد.

تارنمای انگلیسی میدل ایست آی نوشت: رهبری ایران وعده داد که منطقه غرب آسیا دیگر پناهنگاه امن آمریکا نخواهد بود.

رویترز نیز نوشت: براساس اظهارات رهبری ایران، منطقه غرب آسیا دیگر برای آمریکا امن نخواهد بود.

این رسانه غربی افزود: براساس این اظهارات، کشورهای منطقه دیگر سپری برای پایگاه های آمریکا نخواهند بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: مسلم است که عقربه‌های زمان به عقب بازنخواهد گشت و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپری برای پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود.

رسانه صهیونیستی جویش نیوز سیندیکیت این قسمت از بیانات رهبر انقلاب را برجسته کرد که شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، موجب اتحاد مسلمانان خواهد شد.

این رسانه انگلیسی زبان افزود که رهبری ایران هشدار داد رژیم متزلزل صهیونیستی و غده سرطانی اسرائیل در حال رسیدن به مراحل آخر موجودیت فلاکت بار خود هستند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست اشاره رهبر معظم انقلاب به پایگاه های آمریکا را در صدر اخبار خود قرار داد و نوشت: آیت الله خامنه ای اعلام کرد که دیگر پایگاه های آمریکا در غرب آسیا امن نخواهد بود.

تقدیر از حزب الله لبنان و نزدیک بودن نابودی رژیم صهیونیستی از دیگر بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب بود که مورد توجه این رسانه صهیونیستی قرار گرفت.

