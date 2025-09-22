قسام، تصویری با عنوان خداحافظی با اسرای صهیونیست منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس با انتشار تصویری از اسرای صهیونیست نوشت: به دلیل لجاجت های نتانیاهو و تسلیم شدن زمیر(رئیس ستاد کل ارتش) ؛ تصویر خداحافظی هنگام آغاز عملیات در غزه.

ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حمله‌ای به نام «ارابه های گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این امر انتقادها و اعتراضاتی را در درون رژیم اسرائیل برانگیخت و باعث نگرانی درباره جان اسیران و نظامیان صهیونیست شد.

این اقدام رژیم صهیونیستی همچنین با موج محکومیت از سوی شخصیت‌ها، سیاستمداران، کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شده است.

جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بارها تأکید کرده است که بنیامین نتانیاهو برای طولانی کردن جنگ در غزه و رد پیشنهادهای آتش‌بس تلاش می‌کند تا منافع سیاسی خود به ویژه ادامه حیات حکومتش را تضمین کند.

رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت که تاکنون خرابی‌های گسترده‌ای و تلفات انسانی زیادی بر جای گذاشته است اما با این حال، این جنگ به اهداف اعلام شده خود یعنی نابود کردن جنبش حماس و آزادی اسیران صهیونیست نرسیده است و رزمندگان مقاومت همچنان در حال عملیات علیه نظامیان صهیونیست و وارد کردن تلفات تقریبا روزانه به رژیم صهیونیستی هستند.

..............................

پایان پیام/