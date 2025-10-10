به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل داده نشان داده است که نیروهای مسلح یمن در فاصله زمانی ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۵ اکتبر امسال، ۱۳۷ حمله به شهرهای اسرائیل انجام داده‌اند. این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک مافوق صوت، موشک‌های کروز و پهپادها صورت گرفته است. به این ترتیب، نیروهای مسلح یمن در طول بیش از ۷۰۰ روز، به‌طور میانگین هر ۵ روز یک بار به اسرائیل حمله کرده است.

این تحلیل که توسط واحد «سند» وابسته به شبکه الجزیره انجام شده، با جمع‌آوری داده‌های حملات از سوی نیروهای مسلح یمن و مطابقت آن با داده‌های ارتش اسرائیل، و همچنین بررسی دقیق مناطقی که در آن‌ها آژیر خطر به صدا درآمده، بر اساس داده‌های سامانه هشداردهی جبهه داخلی اسرائیل تهیه شده است.

گزارش همچنین به حملات مهمی اشاره دارد که نیروهای مسلح یمن علیه اهداف حساس در اسرائیل انجام داده‌اند؛ از جمله حمله به فرودگاه‌های رامون و بن‌گوریون در تل‌آویو و همچنین حملات متعدد به شهر بندری ایلات در جنوب اسرائیل که برخی از آن‌ها باعث آسیب به زیرساخت‌ها شد.

اعتراف اسرائیل به بخش بزرگی از حملات

بر اساس این تحلیل، داده‌های منتشرشده توسط نیروهای مسلح یمن و ارتش اسرائیل ۶۷٪ با هم هم‌پوشانی داشته است؛ یعنی اسرائیل به‌طور ضمنی وقوع ۹۲ حمله از مجموع ۱۳۷ حمله را تأیید کرده و تنها درباره ۴۵ حمله موضع رسمی نگرفته است. این امر نشان‌دهنده توانایی پیشرفته موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح یمن است که فاصله‌ای بیش از دو هزار کیلومتر را تا خاک اسرائیل طی کرده‌اند.

در روزهایی که نیروهای مسلح یمن مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند، آژیر خطر صدها بار در بیش از ۱۰۰ شهر و منطقه از جمله تل‌آویو، قدس، شهرک‌های کرانه باختری، عسقلان، اسدود و ایلات به صدا درآمد. بسیاری از این مناطق دارای تأسیسات مهم نظامی و غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و پایگاه‌های ارتش اسرائیل هستند.

بر اساس نقشه هشدارها، آژیرها طی دو سال گذشته در نتیجه شلیک موشک و پهپاد از یمن، لبنان و غزه به صدا درآمده‌اند.

عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل

برخی از موشک‌های بالستیک پیشرفته نیروهای مسلح یمن از نوع «فلسطین ۲» موفق شدند از سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل مانند گنبد آهنین، مقلاع داوود، «تاد»، «حیتس ۳» و پاتریوت عبور کنند. این مسئله باعث شد تعدادی از موشک‌ها به اهدافی نظامی و غیرنظامی از جمله فرودگاه‌های بن‌گوریون و رامون و اطراف سفارت آمریکا در قدس اصابت کنند.

حملات به اهداف حساس

طبق تحلیل، نیروهای مسلح یمن ۴۴ بار تلاش کردند فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار دهند و در یکی از این حملات توانستند چهار لایه دفاعی را پشت سر بگذارند. یک موشک در ماه مه گذشته در فاصله ۶۰۰ متری برج مراقبت این فرودگاه فرود آمد.

۳۱ حمله باعث اختلال کامل یا جزئی در ترافیک هوایی شد و در مجموع ۷۰٪ از حملات نیروهای مسلح یمن تأثیر مستقیم بر پروازها داشتند. بین ماه‌های مارس تا سپتامبر سال جاری، ۶۵ پرواز به مقصد فرودگاه بن‌گوریون به دلیل وضعیت هشداردهی به تعویق افتاد یا مجبور به تغییر مسیر شدند.

در ۱۶ سپتامبر، یک موشک یمنی باعث شد هواپیمای ریاست‌جمهوری اسرائیل «جناح صهیون» ناچار به فرود اضطراری شود. این هواپیما پس از بلند شدن از پایگاه نواتیم در بئرالسبع، هنگام نزدیک شدن به تل‌آویو با وضعیت هشدار مواجه و به بئرالسبع بازگشت. این حادثه هم‌زمان با شلیک یک موشک بالستیک مافوق صوت و یک پهپاد به سمت تل‌آویو و فرودگاه رامون رخ داد.

حملات به فرودگاه رامون

نیروهای مسلح یمن ۷ بار فرودگاه رامون را هدف قرار دادند که در یکی از این حملات در ۷ سپتامبر گذشته، یک پهپاد انتحاری به سالن ورودی مسافران اصابت کرد و باعث زخمی شدن دست‌کم دو نفر و توقف پروازها شد. چند روز بعد نیز دو پهپاد دیگر تلاش کردند به همین فرودگاه حمله کنند که باعث اختلال موقت در پروازها شد.

ارتش اسرائیل مدعی است از زمان آغاز جنگ، بیش از ۱۵۰ پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب شده و ۹۸٪ آن‌ها رهگیری شده‌اند. اما داده‌ها نشان می‌دهد شدت حملات در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ ۸۷ عملیات در مقایسه با ۴۱ عملیات در سال ۲۰۲۴ و ۹ عملیات در پایان ۲۰۲۳.

افزایش چشمگیر در سپتامبر

ماه سپتامبر گذشته شاهد بیشترین حملات نیروهای مسلح یمن بود؛ به‌طور میانگین هر دو روز یک بار حمله‌ای صورت گرفت. این حملات پس از آن افزایش یافت که اسرائیل در ماه‌های آگوست و سپتامبر ۱۲ تن از رهبران حوثی، از جمله احمد غالب الرهوی (نخست‌وزیر یمن) و چند وزیر را هدف قرار داد.

هم‌زمان، یمنی‌ها با آمریکا توافق کرده بودند که به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ حمله نکنند. داده‌ها نشان می‌دهد ماه مه با ۱۴ حمله دومین ماه پرتکرار پس از سپتامبر بوده است.

پیشرفت چشمگیر در توان نظامی

نیروهای مسلح یمن در مجموع ۹۳ موشک بالستیک از انواع «فلسطین»، «فلسطین ۲» و «ذوالفقار»، همچنین موشک‌های کروز «قدس ۵» و پهپادهای خانواده «صماد» و «یافا» شلیک کرده‌اند. بیش از ۵۸٪ از موشک‌ها از نوع «فلسطین ۲» بوده‌اند که توانستند از سامانه‌های دفاعی تل‌آویو عبور کنند.

طبق تحلیل، ۶۷٪ از حملات نیروهای مسلح یمن به دو شهر تل‌آویو (۹۲ حمله) و ایلات (۴۵ حمله) متمرکز بوده و ۱۲ شهر اسرائیلی در مجموع هدف قرار گرفته‌اند.

روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل پیشرفت قابل توجهی در توان نظامی و دفاعی نیروهای مسلح یمن رصد کرده‌اند؛ از جمله تولید داخلی موشک‌های دوربرد و پهپادهای پیشرفته با کمک دانش فنی ایران و مهندسان محلی، و همچنین استفاده از تونل‌ها برای ساخت و ذخیره‌سازی این تجهیزات.

این روزنامه افزود: ارتش اسرائیل پیشرفت‌هایی در سیستم دفاعی نیروهای مسلح یمن شناسایی کرده است؛ از جمله ایجاد کارخانه‌های زیرزمینی در مناطق دورافتاده. با وجود اینکه ارتش اسرائیل حدود ۶۵ حمله به یمن انجام داده، اما اذعان کرده است که هدف نهایی یعنی توقف کامل حملات یمنی‌ها به اسرائیل، هنوز دست‌نیافتنی است.

