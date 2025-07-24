به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که چهارشنبه‌شب، یک موشک از یمن به سمت اسرائیل شلیک شد که پیش از رسیدن به هدف سقوط کرد، اما باعث اختلال موقتی در عملیات برخاست و فرود در فرودگاه بن‌گوریون نزدیک تل‌آویو شد.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحرونوت» نیز نوشت که سامانه‌های هشدار فعال نشده‌اند.

بر اساس گزارش یدیعوت آحرونوت، نگرانی از موشک یمنی موجب توقف موقت پروازها در فرودگاه بن‌گوریون شد.

نیروهای مسلح یمن طی هفته گذشته چندین موشک و پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی، از جمله فرودگاه‌های بن‌گوریون و رامون و بندر ایلات، شلیک کرده‌اند.

از آغاز نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، نیروهای مسلح یمن تحت شعار حمایت از مقاومت فلسطین، صدها حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام داده‌اند و همچنین کشتی‌های مرتبط با این رژیم را در دریای سرخ هدف قرار داده و ممنوعیت پروازی برای فرودگاه بن‌گوریون و ممنوعیت دریایی برای بندر ایلات و بندر حیفا اعلام کرده‌اند.

در مقابل، اسرائیل نیز چندین حمله هوایی گسترده علیه یمن انجام داده و فرودگاه بین‌المللی صنعا و زیرساخت‌های بندری در الحدیده، رأس عیسی و الصلیف در غرب این کشور را هدف قرار داده است. آخرین این حملات، حمله به بندر الحدیده در روز دوشنبه گذشته بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله، مخازن سوخت و ماشین‌آلات مهندسی که مشغول بازسازی زیرساخت‌های بندر بودند، هدف قرار گرفته‌اند.

