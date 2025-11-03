هند در آستانه قرارداد یک میلیارد دلاری با اسرائیل برای تقویت نیروی هوایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هند در حال آمادهسازی برای امضای یک قرارداد بزرگ با اسرائیل به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار است که شامل خرید شش فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۶۷ میشود.
این هواپیماها قرار است در اسرائیل به هواپیماهای سوخترسان هوایی تبدیل شوند و در اختیار نیروی هوایی هند قرار گیرند. این اقدام در پی تنشهای اخیر با پاکستان صورت گرفته که نیاز فوری هند به نوسازی ناوگان هوایی و افزایش توانایی اجرای مأموریتهای دوربرد را آشکار کرده است.
طبق گزارش رسانههای هندی، شرکت صنایع هوایی اسرائیل تنها شرکتی بوده که شرایط مناقصه هند برای نوسازی ناوگان سوخترسان را برآورده کرده است. ارزش این قرارداد حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده و قرار است این شرکت با شرکت دولتی HAL هند همکاری کند؛ شرکتی که حدود ۳۰ درصد از حجم پروژه را در راستای سیاستهای نارندرا مودی برای تقویت تولید داخلی و انتقال فناوری دفاعی دریافت خواهد کرد.
هند قصد دارد هواپیماهای قدیمی روسی از نوع "ایلیوشین ۷۶" را که با مشکلات فنی و نگهداری مواجهاند، با هواپیماهای جدید و مقرونبهصرفهتر جایگزین کند. این هواپیماهای مسافربری پس از بازسازی به پلتفرمهای نظامی سوخترسان تبدیل خواهند شد؛ اقدامی که به نیروی هوایی هند امکان میدهد جنگندههای خود را برای مدت طولانیتری در آسمان نگه دارد و به اهداف دوردست خارج از محدوده پروازی معمول دست یابد. این تحول، توان راهبردی هند را در برابر رقبای منطقهای، بهویژه پاکستان، افزایش خواهد داد.
صنایع هوایی اسرائیل پیشتر پروژههای مشابهی را اجرا کرده، از جمله تبدیل هواپیماهایی برای نیروی هوایی کلمبیا و مشارکت در مناقصهای برای تأمین هواپیماهای مشابه برای برزیل که به سرانجام نرسید. این شرکت همچنین مدلهای چندمنظورهای از بوئینگ ۷۶۷ را توسعه داده که برای حمل بار یا استفادههای اجرایی طراحی شدهاند.
شایان ذکر است که اسرائیل اخیراً هواپیماهای قدیمی سوخترسان از نوع بوئینگ ۷۰۷ را که از دهه ۱۹۸۰ استفاده میشدند، با هواپیماهای جدید بوئینگ ۷۶۷ جایگزین کرده است. این هواپیماها بهطور اختصاصی برای سوخترسانی هوایی طراحی شدهاند و قرارداد مربوطه حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزش داشته است. تجربه اسرائیل در این زمینه، نقش مهمی در انتخاب این شرکت در مناقصه هند ایفا کرده است.
.....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما