مقاومت، تلاش پیشروی اسرائیل در «زوطر شرقیه» را ناکام گذاشت؛ حملات هوایی به جنوب و بقاع ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه درگیری‌های مستقیم در جنوب لبنان، حزب‌الله اعلام کرد نیروهایش یک تلاش برای پیشروی ارتش اسرائیل به سمت زوطر شرقیه را متوقف کرده‌اند؛ هم‌زمان گزارش‌ها از تداوم حملات هوایی و هشدارهای تخلیه در چند منطقه حکایت دارد.

در بیانیه‌ای که حزب‌الله روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که نیروهای این گروه «در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات به روستاهای جنوب لبنان» با یگان‌های اسرائیلی که به سمت زوطر شرقیه پیشروی می‌کردند، در ساعت ۰۹:۰۰ در نزدیکی «مجتمع کشفی» این شهرک از فاصله نزدیک درگیر شدند و آن‌ها را به عقب‌نشینی واداشت.

