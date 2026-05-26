کمربند آتش رژیم صهیونیستی بر فراز بقاع و جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، حملات شدید و گسترده‌ای را علیه مناطق مختلفی در جنوب و شرق لبنان انجام دادند که در پی آن ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند. این حملات همزمان با اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفت که از تشدید عملیات نظامی با هدف درهم شکستن حزب‌الله خبر داد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، منابع رسمی و رسانه‌ای لبنان اعلام کردند که هواپیماهای رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ده‌ها حمله هوایی را علیه مناطق مختلف لبنان انجام داده‌اند.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که شهرک «مشغره» در منطقه بقاع غربی در شرق این کشور هدف ۸ حمله پیاپی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. حملاتی که به گفته این رسانه، کمربند آتش پیرامون این شهرک ایجاد کرد و در نتیجه آن دست‌کم ۵ نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

این تشدید حملات پس از آن رخ داد که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد دامنه عملیات خود را به منطقه بقاع گسترش داده و مدعی شد که زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

در جنوب لبنان نیز شهر نبطیه هدف حملات سنگین مشابهی قرار گرفت. حملات هوایی همچنین شهرها و روستاهای کفررمان، عربصالیم، شحور، یاطر، حداثا و جبال البطم را دربر گرفت. همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، شهرک‌های صریفا و برج قلاویه را گلوله‌باران کرد.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان و گزارش‌های میدانی، در حملات روز دوشنبه ۱۷ شهروند لبنانی به شهادت رسیدند. در میان قربانیان، ۴ نفر در شهرک کفررمان، شهید شدند و یک شهروند به همراه همسرش نیز پس از تخریب منزلشان در عربصالیم به شهادت رسیدند.

همچنین سه نفر دیگر در حملات پهپادی اسرائیل که خودروها و موتورسیکلت‌ها را در جاده‌های اصلی میان استان‌های نبطیه و جنوب لبنان هدف قرار داده بود، شهید شدند.

هشدار تخلیه و موج جدید آوارگی

همزمان با ادامه بمباران‌ها، «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، هشدار فوری برای ساکنان ۱۰ شهر و روستا در استان‌های نبطیه، جنوب و بقاع لبنان صادر کرد.

این هشدار شامل مناطقی همچون نبطیه التحتا، عین قانا، حاروف، زبدین، الدویر، عدشیت الشقیف، سجد، اللویزه و میدون بود و از ساکنان خواسته شد فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و حداقل هزار متر از مناطق مسکونی فاصله بگیرند و به سمت مناطق باز حرکت کنند.

این هشدارها موجب شکل‌گیری موج جدیدی از آوارگی در لبنان شد به‌ویژه در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت که بسیاری از ساکنان آن از بیم ازسرگیری حملات، خانه‌های خود را ترک کردند.

پاسخ حزب‌الله

در مقابل، حزب‌الله لبنان در چندین بیانیه جداگانه اعلام کرد که عملیات‌هایی دقیق علیه مواضع و تجمعات نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

این گروه اعلام کرد با استفاده از دو پهپاد انتحاری، تجمع خودروهای نظامی و نیروهای اسرائیلی را در منطقه بازداشتگاه الخیام هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین از حمله دو پهپاد انتحاری دیگر به پادگان «آویویم» و نیز نیروهای واحد اطلاعات رزمی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان «شومیرا» خبر داد.

این گروه افزود که در دو مرحله متوالی، تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه المطله را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده و همچنین تجمع دیگری را در شهرک «مسگاف عام» در شمال اسرائیل با پهپاد تهاجمی «ابابیل» مورد حمله قرار داده است.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی به طور رسمی کشته شدن یکی از نظامیان خود در نبردهای جنوب لبنان را تأیید کرد. با این مورد، شمار کشته‌های اعلام‌شده ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات گسترده در لبنان به ۲۴ نفر رسید.

گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی است که پهپادهای انتحاری جدید حزب‌الله به مهم‌ترین و مرگبارترین چالش برای نیروهای صهیونیست تبدیل شده‌اند، زیرا رادارهای متعارف قادر به شناسایی این پهپادها نیستند.

تهدیدهای نتانیاهو

در عرصه سیاسی، بنیامین نتانیاهو در ویدئویی که رسانه‌های عبری منتشر کردند، اعلام کرد به ارتش رژیم صهیونیستی دستور داده سرعت عملیات نظامی را افزایش داده و حملات را با شدت بیشتری ادامه دهد تا به گفته او، حزب‌الله در هم شکسته شود.

نتانیاهو در عین حال به چالش ناشی از پهپادهای حزب‌الله اذعان کرد و گفت: درست است که آنها از پهپادهای مجهز به فناوری فیبر نوری علیه ما استفاده می‌کنند، اما ما تیم ویژه‌ای برای مقابله با این مسئله داریم و این مشکل را حل خواهیم کرد.

وی همچنین اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، درباره حفظ حق اسرائیل برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه‌ها توافق کرده است.

درخواست برای حمله شدیدتر به لبنان

«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز از اختصاص بودجه ویژه‌ای به ارزش دو میلیارد شِکِل (حدود ۶۹۲ میلیون دلار) برای توسعه سامانه‌های مقابله با پهپادها خبر داد.

او در اظهاراتی تحریک‌آمیز گفت: در برابر هر پهپاد انفجاری، باید ۱۰ ساختمان در بیروت فرو بریزد.

همچنین «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، خواستار قطع برق لبنان، تسلط بر رودخانه زهرانی و ازسرگیری جنگ گسترده شد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم به همراه فرماندهی منطقه شمالی، طرح‌های عملیاتی جدیدی را برای گسترش حملات در لبنان و تغییر موازنه در برابر حزب‌الله به مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی ارائه کرده‌اند. قرار است این طرح‌ها در نشست امنیتی سطح بالا بررسی شود.

آتش‌بس شکننده و مذاکرات پیش‌رو

این تحولات خونین در حالی رخ می‌دهد که آتش‌بسی با میانجیگری آمریکا میان طرفین برقرار شده و لبنان و رژیم صهیونیستی خود را برای برگزاری دور چهارم مذاکرات مستقیم در روزهای دوم و سوم ژوئن آماده می‌کنند.

پیش از آن نیز قرار است نشست هیئت‌های نظامی دو طرف در پایان ماه مه برگزار شود.

در همین زمینه، جوزف عون تأکید کرد که خروج کامل رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان یک مطالبه ملی غیرقابل مذاکره است و گفت: مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه تأکیدی بر حاکمیت لبنان و انحصار سلاح در اختیار ارتش و نهادهای قانونی کشور است.

از سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام‌هایی جداگانه به نبیه بری و نعیم قاسم بر حمایت مستمر ایران از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی لبنان و مقاومت این کشور در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

آمار تلفات

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت لبنان از زمان آغاز عملیات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان در دوم مارس گذشته، شمار قربانیان لبنانی به ۳۱۸۵ شهید و ۹۶۳۳ زخمی رسیده است.

همچنین بیش از یک میلیون شهروند لبنانی در نتیجه درگیری‌ها و حملات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸