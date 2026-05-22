روسیه و چین: تروریسم تهدیدی جدی برای افغانستان، منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ روسیه و چین در بیانیهای مشترک که پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در شهر پکن منتشر شد، تروریسم را یکی از جدیترین تهدیدها علیه امنیت افغانستان، منطقه و جهان عنوان کردند.
در این بیانیه، دو کشور از جامعه جهانی خواستند همکاریهای ضدتروریزمی خود را با افغانستان تقویت کرده و از تلاشها برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه امنیت کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند.
مسکو و پکن همچنین تأکید کردهاند که از اقدامات افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم پشتیبانی میکنند و خواهان آن هستند که خاک این کشور به بستری برای فعالیت گروههای افراطی و تهدیدهای فرامرزی تبدیل نشود.
در ادامه این بیانیه آمده است که روسیه و چین در چارچوب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، رایزنیها و هماهنگیهای خود درباره افغانستان را گسترش خواهند داد و از روندهای منتهی به ثبات، امنیت پایدار و کنترل تهدیدهای امنیتی در این کشور حمایت میکنند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که نگرانیها درباره گسترش ناامنی و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان و پیرامون آن همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه، پاکستان بارها حکومت طالبان را متهم کرده است که در جلوگیری از استفاده گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان ناکام بوده است؛ اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردهاند.
تحلیلگران معتقدند همزمان با افزایش نگرانی قدرتهای منطقهای و جهانی از تحولات امنیتی افغانستان، مسئله مبارزه با تروریسم بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها و تعاملات سیاسی با کابل تبدیل شده است.
به باور آنان، آینده همکاریهای امنیتی در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به سطح تعاملات سیاسی داخلی، مناسبات منطقهای و نوع رویکرد قدرتهای اثرگذار نسبت به تحولات این کشور وابسته خواهد بود.
..............
پایان پیام/
نظر شما