اعتراف ژنرال اسرائیلی؛ استراتژی نتانیاهو در برابر ایران با شکست مطلق مواجه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانی سیترینوویچ، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو، در مقاله‌ای که القدس العربی منتشر کرد، نوشت: اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه با هدف سرنگونی نظام ایران وارد یک کارزار نظامی شدند، اما این طرح از ابتدا بر پایه برآوردهای نادرست و شناخت ناکافی از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شکل گرفته بود.

وی افزود که این عملیات، که از آن با عنوان نخستین تلاش اسرائیل برای حذف یک فرمانده در کشوری خارجی یاد می‌شود، بر اساس محاسباتی غیرواقع‌بینانه طراحی شده بود؛ از جمله تصور آسیب‌پذیری شدید نظام ایران و حتی طرح‌هایی مانند بهره‌گیری از کردها برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع داخلی تهران.

سیترینوویچ تصریح کرد که تنها سه روز پس از آغاز این حمله، روشن شد که هدف تغییر نظام در ایران محقق نخواهد شد؛ با این حال، جنگ بدون هدف راهبردی مشخص ادامه یافت.

این تحلیلگر اسرائیلی ادامه داد که با وجود برخی دستاوردهای تاکتیکی، این جنگ در نهایت شرایطی به مراتب بدتر از وضعیت پیش از آغاز آن ایجاد کرده است. به گفته او، اکنون در ایران یک رهبری جوان‌تر و انتقام‌جوتر بر مسند قدرت قرار گرفته و سپاه پاسداران نقش پررنگ‌تری در روند تصمیم‌گیری پیدا کرده است.

او همچنین تأکید کرد که در حوزه هسته‌ای نیز نتایج جنگ به سود اسرائیل نبوده و حتی در صورت دستیابی به توافق، مفاد آن محدود به وعده‌هایی درباره نظارت و توقف غنی‌سازی خواهد بود؛ امری که ایران پیش‌تر نیز تا حدی آماده انجام آن بوده است.

این مقام پیشین اسرائیلی با اشاره به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران گفت که تهران همچنان صدها کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد و مقادیر بیشتری در سطوح پایین‌تر در اختیار دارد و مشخص نیست در آینده چه نهادی قادر خواهد بود اجرای هرگونه محدودیت احتمالی را تضمین کند.

سیترینوویچ همچنین پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی این جنگ را مورد توجه قرار داد و نوشت که کنترل ایران بر تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی، خسارات اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته و هیچ راه‌حل نظامی مؤثری برای آن ارائه نشده است.

به باور او، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این درگیری، آسیب جدی به جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا است؛ به‌گونه‌ای که اکنون اسرائیل نه‌تنها به‌عنوان محرک جنگ، بلکه به‌عنوان طرفی در یک جنگ شکست‌خورده دیده می‌شود که به اقتصاد آمریکا نیز لطمه زده است.

این پژوهشگر اسرائیلی در پایان تأکید کرد که با توجه به وابستگی اسرائیل به حمایت واشنگتن، راهبرد تل‌آویو در قبال ایران عملا فروپاشیده و بعید است رئیس‌جمهوری در آمریکا در آینده حاضر به تکرار چنین ماجراجویی‌ای باشد.

