مرکز آموزشی درمانی باران استان بامیان همچنان تعطیل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت بیش از ۱۰ روز از بستن انستیتو علوم درمانی باران در استان شیعه نشین بامیان به دست طالبان، هنوز خبری از بازگشایی و رفع محدودیت از این مرکز درمانی شیعیان افغانستان نیست.

منابع محلی در استان بامیان اعلام کردند که نیروهای استخبارات طالبان روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بعدازظهر به انستیتو علوم درمانی «باران» یورش برده و این مرکز آموزشی را تعطیل و پلمب کردند.

به گزارش منابع، در این اقدام نیروهای طالبان دکتر نوید مظفری (یکی از مؤسسان مرکز)، عبدالحق شفق (مدیر اداری) و محمدحسن اکبری (مدیر آموزشی) را به همراه تعدادی از کارمندان بازداشت کردند. این انستیتو یکی از معدود مراکز آموزشی خصوصی در بامیان بود که ده‌ها دانشجوی دختر و پسر در رشته‌های پرستاری، مامایی و علوم درمانی دیگر در آن تحصیل می‌کردند.

این دومین یا سومین بار است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، این مرکز را تعطیل می‌کند. دفعه قبلی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ این مرکز بدون هشدار قبلی از سوی حکومت طالبان تعطیل شد. این مرتبه نیز بدون اطلاع قبلی مرکز آموزشی باران بامیان تعطیل شد و تاکنون هیچ دلیل رسمی از سوی مقامات طالبان برای این اقدام اعلام نشده است.

بسته شدن مرکز باران، روند آموزشی دانشجویان را به طور کامل متوقف کرده و نگرانی‌های جدی در میان خانواده‌ها و فعالان آموزشی ایجاد کرده است.

آگاهان این رویداد را بخشی از فشارهای فزاینده طالبان بر مراکز آموزشی خصوصی در استان‌های شیعه‌نشین مرکزی افغانستان به شمار می‌آورند.

