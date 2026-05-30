  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

۱۸ کشته و ۲۹ زخمی بر اثر واژگونی خودروی حامل مهاجران بازگشتی در لغمان افغانستان

۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1820321
۱۸ کشته و ۲۹ زخمی بر اثر واژگونی خودروی حامل مهاجران بازگشتی در لغمان افغانستان

یک خودروی باربری حامل مهاجران بازگشتی از پاکستان، صبح امروز در منطقه سرخکان استان لغمان افغانستان واژگون شد که در نتیجه آن ۱۸ نفر جان باختند و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی طالبان در استان لغمان افغانستان اعلام کردند که صبح امروز (شنبه ۹ خرداد) حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، یک خودروی حامل خانواده‌های مهاجران بازگشتی از پاکستان در منطقه سرخکان شهرستان قرغه‌ این استان واژگون شد.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای استان لغمان و سخنگوی پلیس محلی، در این حادثه دلخراش ۱۸ نفر جان باختند که شامل ۱۰ کودک، ۵ زن و ۳ مرد هستند. همچنین ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند که برای درمان فوری به بیمارستان دولتی لغمان و برخی دیگر به بیمارستان‌های ننگرهار منتقل شده‌اند.

مسئولان مربوطه تأیید کردند که این خودرو حامل مهاجرانی بود که اخیراً از پاکستان اخراج یا خودمعرف به افغانستان بازگشته بودند و در حال انتقال به شهر خودشان بودند. خودروی واژگون شده از نوع کامیون باربری بوده و به همین دلیل تعداد تلفات در این حادثه افزایش یافته است.

بررسی‌های اولیه علت حادثه را بی‌احتیاطی راننده و سرعت زیاد اعلام کرده است، هرچند تحقیقات همچنان ادامه دارد.

حوادث در جاده کابل-جلال‌آباد به دلیل خرابی راه، وسایل نقلیه فرسوده و بی‌احتیاطی رانندگان بسیار رایج است و بارها جان مهاجران بازگشتی که عمدتا از این مسیر تردد می‌کنند را گرفته است.

این حادثه مرگبار بار دیگر بر لزوم بهبود ایمنی جاده‌ها و مدیریت بهتر بازگشت مهاجران توسط حکومت فعلی افغانستان تأکید می‌کند.

..............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha