۱۸ کشته و ۲۹ زخمی بر اثر واژگونی خودروی حامل مهاجران بازگشتی در لغمان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی طالبان در استان لغمان افغانستان اعلام کردند که صبح امروز (شنبه ۹ خرداد) حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، یک خودروی حامل خانوادههای مهاجران بازگشتی از پاکستان در منطقه سرخکان شهرستان قرغه این استان واژگون شد.
بر اساس گزارش دفتر رسانهای استان لغمان و سخنگوی پلیس محلی، در این حادثه دلخراش ۱۸ نفر جان باختند که شامل ۱۰ کودک، ۵ زن و ۳ مرد هستند. همچنین ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند که برای درمان فوری به بیمارستان دولتی لغمان و برخی دیگر به بیمارستانهای ننگرهار منتقل شدهاند.
مسئولان مربوطه تأیید کردند که این خودرو حامل مهاجرانی بود که اخیراً از پاکستان اخراج یا خودمعرف به افغانستان بازگشته بودند و در حال انتقال به شهر خودشان بودند. خودروی واژگون شده از نوع کامیون باربری بوده و به همین دلیل تعداد تلفات در این حادثه افزایش یافته است.
بررسیهای اولیه علت حادثه را بیاحتیاطی راننده و سرعت زیاد اعلام کرده است، هرچند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
حوادث در جاده کابل-جلالآباد به دلیل خرابی راه، وسایل نقلیه فرسوده و بیاحتیاطی رانندگان بسیار رایج است و بارها جان مهاجران بازگشتی که عمدتا از این مسیر تردد میکنند را گرفته است.
این حادثه مرگبار بار دیگر بر لزوم بهبود ایمنی جادهها و مدیریت بهتر بازگشت مهاجران توسط حکومت فعلی افغانستان تأکید میکند.
