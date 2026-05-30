مسئولان روند مذاکرات را به طور شفاف اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، نهادهای حوزوی استان فارس به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور نامه نوشتند.

در این نامه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارزشمند جناب آقای ذوالقدر دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

سلام علیکم

ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات بی شائبه آن جناب همانطور که مستحضرید اطلاع رسانی به موقع و آگاهی مردم از روند امور کشور به خصوص مسائل جنگ تحمیلی و گفتگوهای ایران و آمریکای متجاوز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی متاسفانه آن چه بسیار مشهود و ملموس است ضعف رسانه ای و تبلیغاتی کشور در این زمینه است.

بسیار پیش آمده که مسئولان کشور، یا خیلی دیر و با تاخیر فراوان یا غیر شفاف و مبهم سخن می گویند و این موجب می شود مردم به سراغ رسانه های مغرض بیگانه بروند که آسیب ها و زیان های آن بر کسی پوشیده نیست، مردم انقلابی و مبعوث شده ای که نزدیک به صد شب در خیابان ها حضور دارند و به حق نگران روند امور از جمله مذاکرات هستند، نسبت به این وضعیت، انتقاد و اعتراض شدید داشته خواهان رسیدگی عاجل می باشند.

از حضرتعالی استدعا و تقاضای موکد داریم این موضوع مهم را پیگیری فرمایید.

با آرزوی توفیقات الهی نهادهای حوزوی استان فارس