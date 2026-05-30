امام جمعه بغداد: عراق بر سر دو راهیِ حاکمیت ملی یا وابستگی به اراده آمریکا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد که صحنه سیاسی عراق با شکاف فزاینده میان طبقه سیاسی و مردم مواجه است؛ شکافی که هم در میان جریانهای حاضر در قدرت و هم در میان گروههایی که در پی دستیابی به آن هستند، مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه نقد او از وضعیت سیاسی کشور صرفاً با هدف انتقاد نیست، بلکه از دغدغه اصلاح خطاهای ساختاری و بنیادینی سرچشمه میگیرد که آینده دولت عراق را تحت تأثیر قرار دادهاند، افزود: خطاهای جزئی در همه جوامع و نظامها وجود دارد، اما خطر اصلی در اشتباهات کلان و راهبردی نهفته است که به شیوه اداره کشور و نگاه مسئولان به حکمرانی مربوط میشود.
آیتالله موسوی تصریح کرد بخش قابل توجهی از طبقه سیاسی بر اساس دیدگاههای محدود حزبی، شخصی یا خانوادگی عمل میکند و همین مسئله موجب اتخاذ تصمیمهایی میشود که با منافع عمومی فاصله دارد. وی تنگنظری سیاسی و ناتوانی در درک نیازهای جامعه را از مهمترین عوامل بحرانهای انباشته شده در کشور دانست و مسئولان را به بازسازی ارتباط خود با مردم و توجه به دغدغههای واقعی آنان فراخواند.
امام جمعه بغداد در ادامه، با اشاره به الگوهای موفق رهبری، تجربه حضرت امام خمینی(ره) را مورد توجه قرار داد و گفت: پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل شناخت عمیق از جامعه ایران و نیازهای آن بود.
وی با استناد به نقلقولی از امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد که راز موفقیت ایشان در مقایسه با برخی تجربههای پیشین، شناخت دقیق مردم ایران و توانایی پاسخگویی به آرمانها و ارزشهای آنان بوده است.
آیتالله موسوی افزود: رهبران انقلاب اسلامی بر خودسازی، تزکیه نفس و جهاد اکبر با الهام از آموزههای قرآن کریم و سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) تأکید داشتند و همین رویکرد آنان را در برابر جاذبههای قدرت و ثروت مقاوم ساخت.
وی ادامه داد: این شیوه موجب شد مسئولان در کنار مردم باقی بمانند و در شادیها و سختیهای آنان سهیم باشند؛ موضوعی که به تقویت اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت انجامید. از همین رو امروز نیز مردم پس از گذشت ۹۰ روز همچنان در خیابانها حضور یافته و خواستار انتقام خون رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنهای هستند.
امام جمعه بغداد در مقابل، تجربه عراق پس از سال ۲۰۰۳ را شاهد کاهش تدریجی اعتماد عمومی به طبقه سیاسی دانست و گفت: در حالی که مردم انتظار داشتند شخصیتهایی نزدیک به خود را در رأس اداره کشور ببینند، فاصله میان مسئولان و شهروندان روزبهروز افزایش یافت.
وی علت این شکاف را گرایش به ظواهر، امتیازات و دور شدن از مشکلات روزمره مردم عنوان کرد و هشدار داد که افزایش شمار محافظان، کاروانهای تشریفاتی و اقامت در کاخها، نشانه قدرت واقعی نیست، بلکه فاصله روانی و اجتماعی میان حاکمان و مردم را بیشتر میکند.
آیتالله موسوی مسئولان را به مبارزه با هواهای نفسانی و پرهیز از تجملگرایی و ثروتاندوزی فراخواند و گفت: بسیاری از کسانی که امروز در قدرت قرار دارند، پیش از آن زندگی سادهای داشتند، اما قدرت و ثروت سبک زندگی آنان را تغییر داده است.
وی تأکید کرد: حفظ حمایت مردمی مستلزم تواضع، همراهی با مطالبات جامعه و پرهیز از نگاه تجاری به دولت و منافع عمومی است.
امام جمعه بغداد همچنین از تداوم بحران برق در عراق با وجود هزینههای هنگفت صرفشده در این بخش انتقاد کرد و اظهار داشت: با وجود اعلام هزینه شدن دهها میلیارد دلار برای صنعت برق، هنوز راهحل ریشهای برای این مشکل ارائه نشده و شهروندان بهویژه در فصل گرما همچنان با قطعیهای مکرر برق دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: زمان آن رسیده است که دولت از مرحله وعدهها و اظهارات رسانهای عبور کرده و به سمت اقدامات عملی و مؤثر حرکت کند.
آیتالله موسوی همچنین خواستار رسیدگی جدی به سایر مشکلات معیشتی از جمله بیکاری، افزایش قیمتها و ضعف خدمات درمانی شد و هشدار داد که تداوم این مشکلات، ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای آمریکا در منطقه پرداخت و گفت: مواضع اعلامی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در قبال جمهوری اسلامی ایران، تناقضهای آشکاری میان شعارها و واقعیتهای میدانی را نمایان ساخته است.
امام جمعه بغداد معتقد است واشنگتن در مقاطعی ناچار به پذیرش شروط ایران در روند مذاکرات شده، اما فشارهای رژیم صهیونیستی موجب اتخاذ رویکردهای سختگیرانهتر از سوی آمریکا شده است.
,ی همچنین به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بهویژه در جنوب و منطقه بقاع، اشاره کرد و گفت: این حملات که با کشتار، آوارگی و هدف قرار دادن غیرنظامیان همراه است، با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی و دور کردن ساکنان از سرزمین خود صورت میگیرد.
آیتالله موسوی تأکید کرد: ملتهای مقاوم هرگز تسلیم فشارها نخواهند شد و راه سازش و عقبنشینی را نخواهند پذیرفت.
وی در ادامه به تحولات مربوط به تنگه هرمز و روابط ایران و عمان پرداخت و اظهار داشت: فشارها و تهدیدهای آمریکا علیه سلطنت عمان به دلیل نزدیکی این کشور به جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ماهیت سیاستهای واشنگتن در تحمیل اراده خود از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
امام جمعه بغداد خاطرنشان کرد: ایالات متحده کشورهای منطقه را شریک برابر نمیداند، بلکه در پی تحکیم وابستگی سیاسی و اقتصادی آنان است.
وی افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است برخی کشورهای منطقه، از جمله تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس، فضای بیشتری برای اتخاذ سیاستهای مستقل در مناسبات منطقهای خود پیدا کنند.
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان از جریانهای سیاسی و ملت عراق خواست به اصول حاکمیت ملی و عزت کشور پایبند بمانند و تأکید کرد: عراق نمیتواند همزمان میان اراده استقلال و اراده وابستگی جمع کند.
وی تصریح کرد: تشکیل دولتی مقتدر و عادل، نیازمند تصمیمی مستقل، توجه واقعی به منافع مردم و آمادگی برای پذیرش مسئولیت آینده، به دور از فشارهای خارجی است.
امام جمعه بغداد در پایان با یادآوری روایات مربوط به نقش محوری عراق و ملت این کشور در نهضت اصلاح و عدالت جهانی، بر اهمیت این مسئولیت تاریخی تأکید کرد.
