به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های واصله از وضعیت نظامیان پیشین افغانستان نشان‌دهنده یک «انسداد سیستماتیک» در روند پذیرش پرونده‌های برنامه اسکان و کمک به افغان‌ها (ARAP) است.

بر اساس اظهارات افسران پیشین، وزارت دفاع بریتانیا بخش بزرگی از درخواست‌های پناهندگی را به‌صورت دسته‌جمعی و با استناد به دلایل بوروکراتیک رد کرده است.

نکته قابل تامل در این پرونده، استدلال مقامات لندن مبنی بر «عدم وجود قرارداد رسمی» با دولت بریتانیاست.

این در حالی است که متقاضیان، عمدتاً از اعضای واحدهای نخبه و عملیاتی نظیر ۴۴۴، ۳۳۳، سی‌آریو ۲۲۲ و قطعات خاص امنیت ملی بوده‌اند که مستقیماً توسط مستشاران و نیروهای ویژه بریتانیایی آموزش دیده و در خطرناک‌ترین ماموریت‌های میدانی دوشادوش آن‌ها جنگیده‌اند.

این نظامیان معتقدند در منطق نظامی، همکاری در میدان نبرد «با جان امضا می‌شود» و نه با کاغذبازی‌های اداری که اکنون بهانه رد درخواست‌ها شده است.

علاوه بر رد درخواست‌ها، دو چالش فنی و امنیتی دیگر نیز وضعیت این افراد را وخیم‌تر کرده است:

۱. افشای داده‌های حساس: نشت اطلاعاتی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ باعث شد هویت هزاران متقاضی برنامه ARAP افشا شود. این خطای دیجیتال عملاً لیستی از اهداف بالقوه را در اختیار نیروهای طالبان قرار داده است.

۲. تهدیدات مستقیم: گزارش‌هایی از بازداشت و ناپدید شدن نظامیانی که اسناد همکاری با ناتو را در تلفن‌های همراه خود داشته‌اند، منتشر شده که نشان‌دهنده سطح بالای خطر برای این گروهِ «فراموش‌شده» است.

پیش از این نیز، رد درخواست بیش از دو هزار نیروی کماندوی افغان که مدارک معتبر از خدمت در واحدهای تحت حمایت بریتانیا را داشتند، با واکنش تند برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا مواجه شد.

منتقدان، این رویکرد را یک «شکست اخلاقی» و نقض صریح تعهدات نظامی بین‌المللی توصیف می‌کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی جمعی از این سربازان منتشر شده، آمده است که آنان اکنون در «تاریکیِ فراموشی» به سر می‌برند و از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا با انجام یک بازنگری مستقل و عمومی، مانع از قربانی شدن متحدان سابق خود در پیچ‌وخم‌های سلیقه‌ای بوروکراسی شوند.

