به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار خواهران پیرو اهل بیت(ع) در کشورهای شمال آفریقا، با مدیریت و اجرای سرکار خانم دکتر ترقی و به زبان عربی، با موضوع «زن و خانواده در اندیشه رهبر شهید امام سید علی خامنه‌ای قدس سرّه» برگزار شد.

در این برنامه سخنرانانی از کشورهای تونس و الجزایر به بیان دیدگاههای خود در بررسی اندیشه رهبر شهید در خصوص زنان و خانواده پرداختند.

در ابتدای این نشست خانم دکتر رکن آبادی اظهار داشت: خواهران عزیزم در شمال آفریقا، امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره مردی صحبت کنیم که زن را نه صرفاً نیمی از جامعه، بلکه منبع اصلی همه‌ی تحولات انسانی به سوی کمال می‌دانست.

وی به اهمیت کرامت زن از دیدگاه قرآن در نگاه رهبر شهید اشاره نمود و گفت: ایشان همواره تأکید می‌کرد که زن در اسلام محور کرامت است. رهبر شهید در یکی از سخنرانی‌های خود می‌فرمایند: «زن از دیدگاه اسلام موجودی است که تمام انرژی‌های اخلاقی و قابلیت‌های انسانی موجود در یک زن را داراست.» در حقیقت رهبر شهید، جنسیت را ملاک تمایز نمی‌دانستند، بلکه معتقد بودند که تقرّب به خدا، دانش و مقاومت، ملاک‌های واقعی هستند.»

خانم دکتر رکن آبادی با اشاره به الگوی سوم زن بعنوان پاسخی به دیدگاه شرق و غرب در نگاه رهبر شهید عنوان کرد: رهبر شهید مفهوم «الگوی سوم» را ارائه داد. او الگوی شرقی را که زنان را در حاشیه محدود می‌کند، رد کرد و الگوی غربی را که زنان را به عنوان کالا و ابزار لذت می‌بیند، رد کرد. رهبر شهید گفت: «زن در الگوی اسلامی، پاکدامن و شریف است، در قلب مبارزه ایستاده است و خانواده خود را با عشق و جامعه خود را با عقل و ایمان می‌سازد.» این الگو کاملاً با ماهیت زن مسلمان در مصر، تونس، الجزایر و همه کشورهای ما مطابقت دارد. در حقیقت در اندیشه رهبر شهید، صبر و شکیبایی زن، پیروزی را به ارمغان می‌آورد. او همیشه به نقش زینب کبری (س) اشاره می‌کرد. خون شهدای مدرسه میناب، یعنی دانش‌آموزان دختر جوان، امتداد این اندیشه است. رهبر شهید فرمودند: «اگر حضور شجاعانه زنان در خیابان‌ها و میادین نبود، قیام امام خمینی پیروز نمی‌شد.» امروز، این تجلی را در پایداری زنان غزه و فلسطین می‌بینیم.

وی در نهایت بیان کردند: وصیت رهبر شهید به شما این است که به دانش و بصیرت چنگ بزنید.» همانطور که اسلام از شما خواسته است، پیشگامان دانش، مربیان نسل‌ها و مجاهدان راه حق باشید.

در ادامه خانم بسمة بن عیفة معمر از کشور تونس با موضوع هویت و کرامت زن در اندیشه سید علی خامنه‌ای؛ خوانشی از الگوی زن مسلمان در مواجهه با دیدگاه غربی بیان داشت: «در میان دو دیدگاه افراطیِ «تقلید از الگوی غربی» که زن را به کالایی مصرفی تقلیل می‌دهد و «تحجر» که قائل به محدود کردن زن در خانه است، اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای الگویی نوین ارائه می‌دهد که بر پایه «کرامت انسانی» و بازیابی هویت اصیل اسلامی استوار است. در این نگاه، زن نه تنها در مسیر تکامل معنوی هم‌پای بزرگانی چون حضرت فاطمه زهرا (س) حرکت می‌کند، بلکه به عنوان نیروی محرّکه جامعه، از حق تحصیل، کار و مشارکت سیاسی برخوردار است و نقشی کلیدی در تربیت نسل‌های مجاهد و حفظ بنیان خانواده ایفا می‌کند. در این چارچوب، عفت و حجاب نه ابزاری برای انزوا، بلکه سپری برای صیانت از آزادی واقعی و کرامت اخلاقی زن در برابر استثمار است تا بتواند با عزّت و آگاهی، به عنوان انسانی توانمند در ساختن جامعه‌ای پیشرفته و مؤمن مشارکت ورزد».

سخنران دیگر این برنامه، خانم نورا بولحیه فرحات از کشور الجزایر در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توانیم کرامت و هویت انسانی زنان را در جهانی که می‌خواهد آنها را صرفاً به تصویر، بدن و مصرف‌گرایی تقلیل دهد، حفظ کنیم؟ بیان داشت: «با بررسی دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای به این نتیجه می رسیم که کرامت و هویت زن در جامعه اسلامی در تقابل با نگاه مادی‌گرای غرب قرار دارد و از نظر ایشان، فرهنگ غربی با تقلیل زن به ابزاری برای مصرف‌گرایی و سود، کرامت واقعی او را نادیده می‌گیرد، در حالی که اسلام بر پایه تقوا، زن را انسانی با کرامت کامل و شریکی ضروری در ساخت جامعه می‌داند. الگوی اسلامی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، بر سه رکن ایمان، عفّت و کنشگری اجتماعی استوار است؛ زنی که ضمن حفظ هویت دینی و اخلاقی خود، فعالانه در عرصه‌های آموزشی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشارکت دارد. شخصیت‌هایی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) نمونه‌های بارز این الگوی جامع هستند که ایمان، عفت و حضور فعال اجتماعی را با هم ترکیب کرده و زن مسلمان را از انزوا یا تقلید کورکورانه از غرب رهایی می‌بخشند.»

سخنران پایانی این مراسم خانم ذهبیه فاهم از کشور تونس با استناد به اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، بر ضرورت بازیابی هویت زن مسلمان از طریق معنویت، عفت و مشارکت اجتماعی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و «جنگ نرم» غرب تأکید کرد و افزود: این دیدگاه بر دو ستون اصلی استوار است: نخست، الگوگیری از شخصیت‌های والایی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) که مظهر پیوند میان عبادت، دانش و نقش‌های خانوادگی با حضور مقتدرانه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هستند؛ و دوم، نقد صریح تمدن سرمایه‌داری غرب که با نگاهی مادی‌گرایانه و ابزاری به زن، موجب فروپاشی بنیان خانواده و از بین رفتن کرامت انسانی او شده است.

وی ادامه داد: راه نجات و تعالی زنان در جوامع امروزی، نه در تقلید از مدل‌های غربی، بلکه در رسیدن به سطح والایی از آگاهی و صبر «زینبی» است که در آن، زن به عنوان عنصری تمدن‌ساز، با حفظ وقار و تقوا در تمام جنبه‌های جامعه نقشی فعال و اثرگذار ایفا می‌کند و در نگاه مترقی رهبر شهید، زن مسلمان با حفظ توازن میان معنویت، عفت و کنشگری اجتماعی، ضمن حفظ نقش محوری در خانواده، در عرصه‌های سیاسی، علمی و اقتصادی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد. در این چارچوب، عفت و حجاب نه ابزاری برای انزوا، بلکه سپری برای صیانت از آزادی و شخصیت زن در برابر استثمار فرهنگی و «جنگ نرم» است تا او بتواند به عنوان یک انسان توانمند و آگاه، در ساخت تمدن و پیشرفت جامعه مشارکت نماید.

................................

پایان پیام/ 167