وبینار «فلسفه حج از دیدگاه امام خامنه ای(ره)» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با موسم حج، سلسله وبینارهای بین المللی معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت با موضوعات مختلف برگزار شد.

در وبینار «فلسفه حج از دیدگاه امام خامنه ای(ره)»، حجت الاسلام والمسلمین «غلام حرّ شبیری» امام جمعه شهر ناتینگهام انگلستان با اشاره به دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب، بر این نکته تاکید کردند که سفر حج، سفر گردشگری نیست بلکه سیری معنوی است که انسان را از زندگی معمول به حیاتی مطلوب می‌رساند.

وی درس حج برای امت اسلام را طواف دائم بر مدار حق دانست و تغییر انسان از معصیت به فرمان‌پذیری را از اثرات حج از دیدگاه امام خامنه‌ای معرفی کرد.

سخنران بعدی خانم مریم الموسوی رئیس بخش جوانان مرکز اسلامی سوئد بود که با اشاره به محورهای مهم بیانات رهبر شهید درباره حج، گفت: حج تمام شرایط در جهت گردهمایی امت اسلامی را داراست و بیش از آن که بستگی به مکان داشته باشد، معنوی است؛ چنان که امام حسین علیه السلام برای انجام تکلیف الهی خود، حج را ترک نمود و تکلیف خود را انجام داد.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی رئیس اداره اروپای مجمع جهانی اهل بیت(ع)، سخنران دیگر این نشست بود و به بیانات امام خامنه‌ای در خصوص حج در محورهایی مانند آگاهی‌بخشی و فراهم کردن بنیان‌های علمی، تقویت ارتباطات اجتماعی میان مسلمانان، تقویت اعتماد اجتماعی و تقویت همکاری و مشارکت اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا احادیثی از اهل بیت علیهم السلام بیان نمود.

