دستگیری دو عامل مرتبط با رژیم صهیونیستی در ارومیه

۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲
کد مطلب: 1820577
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران دو فرد مرتبط با رژیم صهیونیستی در ارومیه را شناسایی و دستگیر کردند.

این دو نفر که با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کردند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، افراد دستگیرشده اقدام به ارسال اطلاعات و مختصات برخی اماکن از جمله مدارس، مساجد و حوزه‌های مقاومت بسیج از طریق پیام‌رسان تلگرام کرده بودند.

همچنین اعلام شده است که این افراد پس از حملات صورت‌گرفته، از محل‌های آسیب‌دیده تصویربرداری کرده و تصاویر را برای عوامل مرتبط ارسال می‌کردند.

