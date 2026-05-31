موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی و خدماتی ویژه عید قربان در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق روز شنبه از موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی و خدماتی ویژه عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این طرح با دستور علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق و با نظارت معاون ارشد وزارت کشور و با مشارکت همه دستگاه‌های امنیتی، خدماتی و طرف‌های پشتیبانی برگزار شد.

وزارت کشور عراق با اشاره به متمایز بودن طرح امسال و اتکا بر تلاش اطلاعاتی و حرفه‌ای به دور از مظاهر مسلحانه، بیان کرد که این زیارت در فضای امن و آسوده برای شهروندان و با تردد روان انجام شد.

این وزارتخانه اشاره کرد که کشور شاهد ثبات امنیتی قابل ملاحظه و کاهش حوادث رانندگی بود که از سال‌های گذشته تاکنون در پایین ترین سطح خود بود.

وزارت کشور عراق به عدم وجود حوادث آتش سوزی و موفقیت آمیز بودن طرح راهنمایی و رانندگی در استان‌های مختلف اشاره کرد.

