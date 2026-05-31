شناوری که در اوج ادعاهای ترامپ رونمایی شد/ از تندرو هجومی «۲۷ رجب» بیشتر بدانیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رونمایی از شناور تندرو هجومی «۲۷ رجب» در شرایطی صورت گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های گذشته و در میانه جنگ تحمیلی سوم بارها مدعی تضعیف یا نابودی کامل توان دریایی ایران شده بود.

در میان انبوه اخبار و تحولات منطقه‌ای، شب گذشته میدان انقلاب شاهد رویدادی بود که فراتر از یک رونمایی نظامی بلکه پیامی روشن درباره آینده قدرت دریایی جمهوری اسلامی به همراه داشت. در مراسمی که در قرارگاه مردمی حضرت خاتم‌الانبیا برگزار شد، از شناور تندرو هجومی «۲۷ رجب» رونمایی شد؛ شناوری که با بهره‌گیری از طراحی تریماران و قابلیت‌های رزمی پیشرفته، فصل جدیدی از توانمندی‌های دریایی کشور را به نمایش گذاشت.

این شناور با برخورداری از قابلیت حمل و شلیک دو فروند موشک کروز دریاپایه با برد ۷۰۰ کیلومتر، توانایی اجرای عملیات در شرایط دریایی سخت و امواج تا ارتفاع ۳ متر را دارد. ترکیب سرعت، قدرت آتش و مانورپذیری بالا باعث شده است که «۲۷ رجب» نه‌تنها یک شناور رزمی، بلکه نمادی از تغییر رویکرد در نبردهای دریایی مدرن باشد.

رونمایی از این شناور در شرایطی صورت گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های گذشته و در میانه جنگ تحمیلی سوم بارها مدعی تضعیف یا نابودی کامل توان دریایی ایران شده بود. با این حال، واقعیت‌های میدانی تصویری متفاوت را نشان می‌دهد. حضور مستمر و مقتدرانه نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در آبراه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس، بیانگر آن است که توان دفاعی کشور نه‌تنها حفظ شده، بلکه در مسیر توسعه و به‌روزرسانی نیز قرار دارد.

کارشناسان نظامی معتقدند که نبردهای دریایی امروز دیگر صرفاً بر پایه ناوهای بزرگ و پرهزینه تعریف نمی‌شوند. تجربه درگیری‌های دهه‌های اخیر نشان داده است که شناورهای کوچک، سریع، مجهز به موشک‌های دقیق و متصل به شبکه‌های اطلاعاتی و عملیاتی، می‌توانند تهدیدی جدی برای شناورهای سنگین و گران‌قیمت باشند. در چنین شرایطی، راهبرد توسعه شناورهای تندرو مسلح، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ایجاد بازدارندگی و افزایش قدرت واکنش در محیط‌های دریایی محسوب می‌شود.

شناور «۲۷ رجب» نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این شناور به مجموعه‌ای از توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزوده می‌شود؛ نیرویی که پیش از این نیز با در اختیار داشتن شناورهای تندرویی همچون حیدر ۱۱۰، طارق، عاشورا، ذوالفقار، سراج، ذوالجناح، یا مهدی(عج) و آذرخش، توانسته است یکی از متنوع‌ترین و چابک‌ترین ناوگان‌های رزمی منطقه را شکل دهد.

آنچه امروز در عرصه دریا اهمیت دارد، صرفاً اندازه و وزن تجهیزات نیست، بلکه سرعت تصمیم‌گیری، قدرت تحرک، دقت در هدف‌گیری و توان اجرای عملیات شبکه‌محور است. شناورهای تندرو ایرانی دقیقاً در همین حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شده‌اند و رونمایی از «۲۷ رجب» را می‌توان گامی دیگر در مسیر تکامل این دکترین دانست.

رونمایی از شناور تندرو هجومی «۲۷ رجب» تنها معرفی یک تجهیز نظامی جدید نیست؛ بلکه نمایش عملی رویکردی است که آینده نبردهای دریایی را بر پایه تحرک، چابکی و قدرت ضربت تعریف می‌کند.

این شناور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و تجربه‌های عملیاتی خود، مسیر توسعه قدرت دریایی را با جدیت دنبال می‌کند. در دنیایی که معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است، ابزارهای هوشمند، سریع و کم‌هزینه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌اند و «۲۷ رجب» را می‌توان نمادی از این تحول در راهبرد دفاع دریایی ایران دانست؛ تحولی که هدف نهایی آن، حفظ امنیت ملی و تقویت بازدارندگی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان است.

