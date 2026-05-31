به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «حق با علی علیه‌السلام است» به زبان اردو ترجمه و منتشر شد.

این کتاب درباره اثبات برحق بودن خلافت امام علی علیه‌السلام در ضمن بررسی حدیث نبوی «علی مع الحق و الحق مع علی» با تکیه بر منابع حدیثی اهل سنت است. نگارنده، رشته سخن را با مقایسه‌ی دیدگاه شیعه و اهل سنت پیرامون مسأله خلافت و رهبری آغاز کرده و تلاش داشته نقش پیامبران الهی و به ویژه پیامبر اسلام(ص) و همچنین خلفا را در مسأله رهبری تبیین نماید.

وی در ادامه، و در بخش وسیعی از حجم کتاب، اسناد و مدارک حدیث فوق را از طبقه صحابه تا قرن چهاردهم بررسی نموده و تمامی نمونه‌های احادیث صحابه را نیز یادآوری کرده است. به دنبال آن، مباحثی چون: شأن ورود این حدیث، دروغ‌پردازی‌های ابن تیمیه، نمونه‌هایی از تحریف‌های امویان، همراهی حق با عمار و نمونه‌هایی از احتجاج‌های مشاهیر اسلام به حدیث مزبور، مطرح و کاویده شده است.

نویسنده در بخش پایانی، به محتوای این حدیث پرداخته و در همین راستا موضوعاتی نظیر: شئون خلافت و رهبری، مقام عصمت علی علیه‌السلام، علت عدم احقاق حق از سوی امیرالمومنین علیه‌السلام و اعترافات تعدادی از صحابه مخالف علی علیه‌السلام و برخی از بزرگان علمی اهل سنت را مطرح نموده است.

کتاب «حق با علی علیه‌السلام» به قلم مهدی فقیه ایمانی از سوی محمد عباس هاشمی به زبان اردو ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.

