روزنامه عبری جروزالم پست اذعان کرد که عملیات زمینی محدود ارتش رژیم صهیونیستی در مرزها با لبنان، همراه با حملات هوایی دقیق نتوانسته تهدید حزب‌الله را از بین ببرد یا به اهداف اعلام شده برای نابودی آن دست یابد.

این روزنامه نوشت رهبران اسرائیلی بارها از شکست و خلع سلاح حزب‌الله صحبت کرده‌اند اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این حزب هنوز قابلیت‌های خود را حفظ کرده و همچنان نقش فعالی در جبهه نظامی ایفا می‌کند.

این روزنامه افزود درحالی که تقریبا سه سال از جنگ می‌گذرد، حزب‌الله همچنان قادر است شمال اراضی اشغالی را زیر آتش نگه دارد و این نشان‌دهنده چالش‌های مداوم پیش روی نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در این جبهه است.

پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که حزب‌الله تلاش نخست‌وزیر اسرائیل پس از شکست در جنگ علیه ایران برای تغییر توجه عمومی به جبهه لبنان را ناکام گذاشته است.

این خبرگزاری توضیح داد که همزمان با گسترش منطقه حائل در لبنان، حزب‌الله با استفاده از یک پهپاد فیبر نوری که به اهداف دشمن حمله می‌کند و عمدتا سربازان و همچنین مناطقی در شمال فلسطین اشغالی را مورد هدف قرار می‌دهد، به این تغییر دست یافته است.

در این راستا، در سایه انتقاد شدید از دولت به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و حملات مداوم حزب‌الله به شمال اسرائیل، رسانه‌ها و مقامات اسرائیلی اوضاع در جبهه لبنان را به عنوان سخت‌ترین و خشونت‌آمیزترین روزهای خود از زمان شروع آتش‌بس توصیف کردند.

رسانه‌ها و مقامات اسرائیلی از احساس فزاینده اضطراب و انتقاد در داخل اراضی اشغالی در مورد تحولات جبهه شمالی با لبنان صحبت کردند.

آحارونوت: واقعیتی غیرممکن بر شمال مستولی شده است

در همین راستا روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از «مایکل میلشتاین» محقق مرکز دایان در دانشگاه تل آویو نوشت: «اسرائیل خود را در حال غرق شدن در باتلاقی عمیق‌تر می‌بیند. ما در جنگی طاقت‌فرسا متحمل خساراتی می‌شویم که تحت تأثیر یک کیلومتر اشغال اضافی یا یک ترور اضافی قرار نمی‌گیرد، در حالی که واشنگتن در مورد تمام حملات در شمال رودخانه لیطانی دست‌های ما را بسته نگه داشته است.»

رسانه‌های عبری از تلفات و مجروح شدن چندین تن طی ساعاتی از درگیری و حملات شدید در جنوب لبنان خبر داده‌اند.

در سایه وخامت اوضاع امنیتی، i۲۴news گزارش داد که به بیمارستان نهاریا دستور داده شده است که یک مجتمع زیرزمینی را افتتاح کند. همچنین ادارات در شهرک‌های شمالی به دلیل گسترش دامنه شلیک موشک‌ها تعطیل شده‌اند. این همزمان با اعلام ارتش رژیم صهیونیستی درباره بستن سواحل به روی مردم در مناطقی در امتداد مرز لبنان بود.

رسانه‌های عبری وضعیت فعلی را خشونت‌آمیزترین و دشوارترین روز از زمان شروع آتش‌بس چه در مرزهای شمالی و چه برای سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان توصیف کردند. این رسانه‌ها افزودند که حزب‌الله در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۶ پهپاد حامل مواد منفجره را به سمت سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است.

گزارش‌های رسانه‌های عبری حاکی از آن است که آژیرها در شمال به طور متوسط ​​هر ۲۲ دقیقه یک بار، در میان شلیک مداوم موشک به سمت الجلیل مرتبا به صدا درآمدند.

از سوی دیگر«دیوید آزولای» رئیس شورای منطقه‌ای متولا، با انتقاد شدید از عملکرد دولت رژیم صهیونیستی وضعیتی را که ساکنان الجلیل و سایر شهرک‌های مرزی با آن مواجه هستند، «یک واقعیت غیرممکن» خواند.

وی گفت: «ما درباره یک شب دیگر از حملات، آژیرهای خطر، فرار مردم به سمت پناهگاه و واقعیت غیرممکنی که ساکنان الجلیل متحمل شده‌اند صحبت می‌کنیم. این موضوع به هیچ وجه برای دولت اسرائیل مهم نیست. دیگر نباید این واقعیت دیوانه‌وار را بیشتر از این عادی کرد.»

